Mundo encantado da Criamigos: lojas pelo Brasil a hotel e parque em Gramado

O oitavo episódio do videocast do Minuto Varejo aborda um dos negócios que mais atrai atenção e desce, além de acrescentar mais frentes de operações. Trata-se da Criamigos. As cofundadoras e CEOs da empresa, Veronicah Sella e Natiele Krassmann, sócias-fundadoras da Criamigos, compartilharam os bastidores de um dos negócios mais criativos e bem-sucedidos do Brasil.

Com um modelo de negócios baseado na personalização de pelúcias, a Criamigos conquistou espaço no coração dos consumidores ao transformar o ato de criar um "amiguinho" em uma experiência afetiva e memorável.

A Criamigos começou como uma oficina de pelúcias onde os clientes podiam escolher modelos, roupas, acessórios e até gravar mensagens de voz personalizadas. Hoje, a marca expandiu sua atuação, com lojas e oficinas espalhadas pelo Brasil e o ambicioso "Mundo Criamigos" em Gramado, Rio Grande do Sul.



Esse complexo, que inclui um hotel temático — o primeiro no Brasil voltado exclusivamente para crianças —, restaurante e mais de 30 atrações interativas, representa um marco no setor de entretenimento familiar.