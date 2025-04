Australiano Piastri celebra segunda pole da temporada no GP do Bahrein

A McLaren viveu sentimentos opostos após a classificação deste sábado para o GP do Bahrein. Enquanto Oscar Piastri comemorou a pole position e se mostrou confiante para a corrida, Lando Norris admitiu frustração com seu desempenho e afirmou que está em busca de explicações para o rendimento abaixo do esperado.



Piastri garantiu sua segunda pole na temporada 2025 - a terceira da carreira - e destacou o bom ritmo desde os treinos livres. "Pareci muito confiante no fim de semana inteiro, me senti muito confortável com o carro. Na classificação, os outros chegaram muito mais do que eu gostaria em nós, mas a volta foi boa. Estou muito feliz com o resultado", disse o australiano.

O jovem piloto também mostrou otimismo com a corrida e acredita que tem tudo para transformar a posição de largada em um grande resultado. "Vejamos como vai ser a primeira curva. Como disse, tenho me sentido confortável no carro e não tem lugar melhor para largar que na pole position. Estou muito feliz e espero o melhor amanhã (domingo)."



Do outro lado da garagem, Norris teve um sábado frustrante. Cotado como um dos favoritos à pole, o britânico cometeu um erro na volta final e acabou com o sexto melhor tempo. Nas entrevistas pós-classificação, demonstrou surpresa e desânimo com a própria performance.

"É como se eu nunca tivesse pilotado um carro de Fórmula 1 antes. O carro é ótimo, mas estou decepcionando a equipe. Não sei o motivo. Estou procurando respostas".



Norris também reconheceu que esteve fora do ritmo durante todo o fim de semana no circuito de Sakhir. "Estava lento, sendo sincero, lento o fim de semana inteiro. Nada muito surpreendente, só estava fora de sintonia", completou.



A corrida principal do GP do Bahrein acontece neste domingo, às 12h (horário de Brasília), e Piastri larga com grandes chances de conquistar sua segunda vitória na temporada.