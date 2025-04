McLaren domina e Bortoleto é o 13º no 2º treino livre do GP do Bahrein de F-1

A McLaren não teve problemas para se impor no Circuito Internacional de Sakhir, no segundo treino livre do GP do Bahrein de Fórmula 1. O time britânico liderou a sessão e o dia com o australiano Oscar Piastri, seguido de perto pelo inglês Lando Norris, nesta sexta-feira (11). O brasileiro Gabriel Bortoleto registrou o 13º melhor tempo da sessão, já sob condições mais amenas, após o forte calor do primeiro treino do dia.

Piastri anotou a melhor marca do dia, com 1min30s505, 0s154 mais veloz que o companheiro de McLaren. Norris havia liderado o primeiro treino desta sexta, mas seu tempo foi superado em três segundos na segunda sessão do dia.

A segunda atividade do dia, disputado ao anoitecer, nas mesmas condições do treino classificatório e da corrida, começou com dificuldades para alguns pilotos, como o próprio Piastri e Albon. Eles deixaram a pista em suas primeiras voltas, enquanto Alonso, com problema diferente, quase removeu sozinho o volante enquanto sua Aston Martin estava no meio do traçado.

A sequência da sessão foi marcada por seguidas voltas rápidas, em cenário diferente do primeiro treino, quando os pilotos fizeram testes e trechos mais longos. A partir da metade da segunda sessão, McLaren e Mercedes passaram a controlar a tabela de tempos, com destaque para a primeira equipe, atual campeã mundial de Construtores.

Fora do primeiro treino - foi substituído por um reserva da Red Bull -, Max Verstappen apresentou performance mais discreta. Não chegou a brigar pelo primeiro posto e terminou com o sétimo melhor tempo.

Gabriel Bortoleto, que chegou a liderar rapidamente a primeira sessão do dia, melhorou seu rendimento no segundo treino. Na metade, figurou temporariamente em quarto lugar. Ao longo da atividade na pista, reclamou que seu carro estaria desequilibrado, "saindo de frente" nas curvas mais exigentes do circuito. E finalizou em 13º, à frente do companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, 20º e último colocado.

No início do dia, Bortoleto igualou sua melhor posição num treino livre desde sua estreia. Ele também anotara o 11º melhor tempo no terceiro treino livre do GP da Austrália, que abriu o campeonato, no mês passado.

O jovem brasileiro oscilou dentro do Top 10 ao longo da maior parte do treino. Na metade da sessão, chegou a registrar o melhor tempo, com 1min34s628. Mas logo foi superado pelos adversários, incluindo Hülkenberg, seu companheiro de equipe. O experiente piloto terminou a atividade no sexto posto.

A atividade também contou com a presença de Felipe Drugovich, em sua primeira sessão na pista nesta temporada. Ele substituiu o espanhol Fernando Alonso numa daquelas trocas previstas pelo regulamento da F-1 para dar chances aos jovens pilotos. O brasileiro terminou em 16º, logo atrás do canadense Lance Stroll, titular da Aston Martin.

Os pilotos voltam à pista às 9h30 deste sábado, pelo horário de Brasília, para o terceiro treino livre. Na sequência, a sessão classificatória será realizada às 13h. E, no domingo, a largada da corrida está agendada para as 12h.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP do Bahrein de F-1:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min30s505

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min30s659

3º - George Russell (ING/Mercedes), 1min31s032

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min31s045

5º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min31s227

6º - Isack Hadjar (ARL/RB), 1min31s238

7º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min31s330

8º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min31s576

9º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min31s584

10º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min31s623

11º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s696

12º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min31s706

13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Kick Sauber), 1min31s772

14º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min31s788

15º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min31s825

16º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min31s870

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s947

18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min32s024

19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min32s382

20º - Nico Hülkenberg (ALE/Kick Sauber), 1min32s496