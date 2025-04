Conselho Deliberativo da Sogipa homenageia a trajetória de Mayra Aguiar

A ex-judoca Mayra Aguiar, que encerrou a carreira no começo deste ano após mais de 20 anos de dedicação ao esporte, recebeu uma homenagem especial do Conselho Deliberativo da Sogipa na quinta-feira (10).

A judoca foi atleta da Sogipa ao longo de sua trajetória no esporte. ". Ela elevou o nome do nosso clube e deixou um grande legado. Por isso, merece todas as nossas homenagens", afirmou o presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Medeiros de Albuquerque.. Desde cedo considerada um prodígio do esporte, colecionou resultados impressionantes, como três medalhas olímpicas e três títulos mundiais, além de enfrentar uma série de lesões., sendo a primeira em 2008, em Pequim. Neste ano de 2024, competiu em Paris, mas não chegou à disputa por medalhas.