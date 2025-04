São José aposta em gramado sintético de última geração no Passo D'Areia

Após duras críticas ao gramado sintético do Passo D’Areia no Campeonato Gaúcho, o cenário a partir de maio será diferente para o São José. O clube está no processo final de substituição do piso, conforme planejado há um ano, e terá outra vida na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, cujo a estreia está marcada para o final de semana do dia 19 deste mês, contra o Marcílio Dias, fora de casa.

Em parceria com a empresa ProGrass, responsável pela instalação e manutenção do gramado, a operação foi viabilizada através do Grupo Aspecir, gestor do clube porto-alegrense. O gerente de futebol, Kevin Krieger, detalha o vínculo com os encarregados pelo plantio. “Vão tratar o São José como um showroom por ser o seu primeiro campo de jogo. Eles têm alguns CTs no Brasil: do Santos, do Sport, do Flamengo também. Mas não tinham ainda um estádio”. Ainda assim, cuidados mais simples com a grama podem ser feitos por profissionais do clube no dia a dia.

LEIA MAIS: Inter encara adversário do Ceará na 3ª fase da Copa do Brasil

O dirigente destaca que a principal inspiração está no sintético do Nilton Santos, estádio do Botafogo. A tecnologia é diferente, não precisa das tradicionais borrachinhas pretas — principal ponto de crítica quanto à estética do Passo D’Areia na largada da temporada — e conta com um sistema de amortecimento moderno, chamado Shock Pad, que também funciona como drenante.

O cronograma foi apertado, destaca Krieger. Ciente que a licença Fifa do gramado estava por vencer no final de fevereiro, o planejamento foi posto em curso em março do ano passado, mas a troca não ocorreu no segundo semestre por conta da Copa FGF — foi campeão ao vencer o Ypiranga nos pênaltis —, que se estendeu até o final de novembro, ao contrário de outros anos, quando a competição se encerrava entre setembro e outubro.

“Não iria dar tempo suficiente para fazer a troca de dezembro para janeiro. Tivemos que refazer os planos e tratar a mudança após o Gauchão. Acredito que entre dia 1º e 10 de maio, no máximo, o campo já vai estar em plenas condições de utilização”, explica Krieger ao relembrar que, antes, o Estadual deste ano estava previsto para a segunda semana de janeiro, algo que não se concretizou.

Neste período sem estádio, o grupo de jogadores treina nas instalações de base da dupla Gre-Nal. De segunda a sexta, a agenda é no CT Hélio Dourado, do Grêmio, em Eldorado do Sul. Já nos finais de semana, as atividades ocorrem em Alvorada, no CT Morada dos Quero-Queros, do Inter.