Inter encara adversário do Ceará na 3ª fase da Copa do Brasil

Está definido o adversário do Inter na 3ª fase da Copa do Brasil. Trata-se do Maracanã, do Ceará, fundado há 20 anos e estreante na Copa do Brasil. O sorteio ocorreu nesta quarta-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As datas base do confronto são 30 de abril e 21 de maio. Até a ida, o Colorado tem pela frente Atlético Nacional-COL, Fortaleza, Palmeiras, Grêmio, Nacional-URU e Juventude.

Será a estreia do time do técnico Roger Machado na competição. O clube entra na 3ª fase por conta do bom desempenho no Brasileirão do ano passado, que valeu vaga direta na Libertadores. O foco, por enquanto, segue no torneio continental e no de pontos corridos.

Os demais enfrentamentos são (os primeiros citados decidem em casa): Vasco x Operário-PR, Aparecidente-GO x Fluminense, Bahia x Paysandu-PA, Capital-DF x Botafogo-RJ, Fortaleza x Retrõ-PE, Athlético-PR x Brusque-SC, Palmeiras x Ceará, Atlético x Maringá-PR, Flamengo x Botafogo-PB, Naútico x São Paulo, Vila Nova-GO x Cruzeiro, CRB-AL x Santos, Corinthians x Novorizontino-SP e Bragantino x Criciúma.