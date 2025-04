Roger encaminha Inter com manutenção de Carbonero e Valencia nos titulares

O Inter precisa aproveitar o bom momento que vive coletivamente para colher frutos lá na frente. A desgastante e complicada sequência de jogos começou e o time do técnico Roger Machado tem se saído muito bem nos primeiros duelos. Invicto nos 15 jogos da temporada, o próprio comandante colorado classificou a sua equipe como um “time que se recusa a perder”. Buscando seguir com as boas atuações e resultados consistentes, o Inter realiza na manhã desta quarta-feira (9) o treinamento que encerra a preparação para enfrentar o Atlético Nacional-COL, na quinta-feira, às 19h, no Beira-Rio, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

A atividade desta quarta-feira deve definir a manutenção dos mesmos titulares do jogo contra o Cruzeiro. Isto porque, analisando o último duelo contra a Raposa, o encaixe coletivo do time foi muito elogiado pelos torcedores e comissão técnica. "Os onze escolhidos para esse jogo foram esses e eles devem voltar a acontecer”, disse Roger.

A disputa de Borré e Valencia no comando de ataque colorado parece ter chegado ao fim após as boas atuações do equatoriano. Desta maneira, a permanência de Carbonero no lugar de Vitinho entre os onze iniciais pode vir atrelada à titularidade do camisa 13, definindo o ataque colorado para o duelo contra os colombianos.

“Como o Enner tem por característica mais a profundidade, houve a necessidade de optar pelo Carbonero, que tem menos profundidade que o Vitinho é um jogo de retenção de bola melhor”, explicou o líder da casamata alvirrubra.

A única escolha do treinador que gera certas controvérsias entre os torcedores é o de Rogel como dupla de Vitão na zaga do Inter. Entretanto, Roger Machado justificou a preferência pelo uruguaio por conta da hierarquia da equipe e pelo entrosamento existente com o camisa 4. Porém, disse que Kaique Rocha receberá oportunidades nos próximos jogos.

A partida disputada no Beira-Rio vale a liderança do Grupo F. Atualmente o Atlético Nacional assume o posto com a significativa vitória por 3 a 0 sobre o Nacional-URU na 1ª rodada. O Alvirrubro empatou com o Bahia em 1 a 1. Com o apoio da sua torcida, os colorados buscam a primeira vitória na Libertadores e seguir no caminho da 16ª partida sem perder.