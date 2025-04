Inter se reapresenta com novidades no horizonte para receber o Atlético Nacional

O Inter desfruta do bom momento vivido neste início de semana. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro no domingo (6), o grupo se reapresentou nesta segunda-feira (7), no CT Parque Gigante. A atividade foi aberta à imprensa e contou com os reservas no trabalho com bola e os titulares no regenerativo. A próxima pedreira é na quinta (10), contra o Atlético Nacional, da Colômbia. Pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores, o Colorado faz sua primeira partida no Beira-Rio pelo torneio.

Invicto na temporada com dez vitórias e cinco empates, o técnico Roger Machado mostrou repertório na variação de peças no onze inicial, seja por opção técnica ou lesão. E a principal alteração é que hoje Enner Valencia é titular no comando do ataque. Destaque na semi e final do Campeonato Gaúcho ao substituir o então lesionado Borré, o equatoriano "procurou sua titularidade dentro de campo e encontrou", como ressaltou o comandante na entrevista coletiva pós-jogo.

No CT, ele trabalha com a possibilidade de voltar a contar com dois nomes importantes para criação. Os meias Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, que ainda não estrearam em 2025, treinam normalmente e podem pintar como surpresas entre os relacionados. Roger já adiantou que o segundo, recuperado de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, está mais pronto. Carvalho está vendido ao futebol saudita e deixará o clube em agosto. Até lá, pode jogar normalmente.

Mais atrás no cronograma, Victor Gabriel já calça as chuteiras e treina com bola, mas separado de seus companheiros e sem chances de ir a campo contra os colombianos. O jovem de 20 anos que se apossou do lado esquerdo da zaga, ao lado de Vitão, se lesionou na decisão do Estadual e ainda se recupera do problema muscular na coxa. Juninho, com a mesma contusão, também está fora. Por hierarquia, como explicou Roger, o uruguaio Rogel deve seguir no time. Ele briga por posição com Kaique Rocha, que "terá sua chance lá na frente", apontou o treinador.

No mais, a equipe tem uma meta pessoal na quinta-feira: igualar a marca de invencibilidade conquistada no ano passado. Naquela ocasião, foram 16 jogos sem perder e a briga, ainda que distante, pelo título brasileiro. Entretanto, o número de vitórias não será batido. Foram 12 em 2024 e, agora, serão 11 em caso de triunfo.