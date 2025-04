com estreia dos principais clubes do País, sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil ocorre nesta quarta-feira

Os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil serão conhecidos nesta quarta-feira (9). A partir das 15h, a CBF vai sortear os duelos e também os mandos de campo em sua sede, no Rio de Janeiro. O sorteio terá transmissão da CBF TV.

A etapa marca a estreia de alguns dos principais clubes do País. Campeão do último Brasileirão e da Copa Libertadores, o Botafogo entrará diretamente nesta fase, assim como o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil.

LEIA MAIS: Seleção brasileira feminina de futebol estreia em 2025 com derrota em amistoso com os EUA

Outros 10 times estrearão nesta fase: Palmeiras (entra via Libertadores), Bahia (Libertadores), CRB (vice da Copa do Nordeste), Inter (Libertadores), Paysandu (campeão da Copa Verde), Santos (campeão da Série B), São Paulo (Libertadores), Corinthians (Libertadores), Fortaleza (Libertadores) e Cruzeiro (Brasileirão de 2024).

Estes clubes vão se juntar aos 20 times que superaram as duas primeiras fases da competição nacional: CSA-AL, Vila Nova, Athletico-PR, Ceará, Maracanã-CE, Náutico, Grêmio, Capital-DF, Retrô-PE, Operário-PR, Botafogo-PB, Red Bull Bragantino, Criciúma, Novorizontino, Maringá, Brusque, Fluminense, Atlético-MG, Vasco e Aparecidense-GO.

A 3ª fase, portanto, contará com 32 equipes, divididos em 16 confrontos, a serem definidos no sorteio de quarta-feira. Os jogos de ida e volta estão previstos para 30 de abril e 21 de maio, respectivamente. Os 32 times serão divididos em dois potes, seguindo a ordem do Ranking Nacional de Clubes da CBF. Assim, os mais bem ranqueados vão entrar diretamente no Pote 1 e os demais serão alocados no Pote 2.

O primeiro pote terá, assim: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Inter, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro e Athletico-PR. E o pote número dois contará com: Ceará, Criciúma, CRB, Operário-PR, Botafogo-PB, Brusque, Novorizontino, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã, Capital-DF, CSA e Vila Nova.