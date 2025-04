Com urgência de melhoras, Grêmio precisa embalar no Brasileirão

As partidas passam, mas a má atuação persiste. A vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Atlético Grau-PER não afastou a desconfiança sobre o trabalho do técnico Gustavo Quinteros. Para tentar, novamente, mudar o ambiente e exalar confiança para a torcida, nada melhor que um resultado positivo na Arena, contra o Flamengo, domingo (13), às 17h30min, para amenizar a relação técnico e torcedor. Após a folga nesta quarta-feira, o grupo realiza, na quinta-feira, a primeira série de treinos focado na partida contra os cariocas, precisando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro.

O duelo válido pela 3ª rodada vem acompanhado de um enorme peso sobre o trabalho de Quinteros. Após a partida contra o Rubro-Negro, só o confronto contra o Mirassol separa o clássico Gre-Nal 447, e o comandante sabe a importância que a partida carrega.

"Estamos vivendo altos e baixos, e em algum momento temos que nos consolidar. No domingo vamos ter uma partida muito mais forte.Temos que nos acomodar dentro de uma posição que cumpra as expectativas da torcida e do clube. Vamos melhorar", disse o boliviano.

A principal questão a ser trabalhada pelo técnico, na visão do próprio, é a consistência da equipe durante os 90 minutos, e não em momentos específicos, como vem acontecendo. "Teremos que melhorar. Trabalhar mais. Precisamos ter os 90 minutos intensos", falou.

Os próximos treinos serão fundamentais para recuperar jogadores e qualificar o plano de jogo. Os trabalhos devem ser intensificados para poder contar com os retornos de Braithwaite e Cuellar, ambos em fase final de recuperação física.