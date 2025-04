Grêmio enfrenta time da Série C na dramática campanha da Copa do Brasil

O Grêmio já sabe quem será seu adversário em uma Copa do Brasil recheada de emoções até aqui. Depois de avançar nos pênaltis contra São Raimundo e Athletic, o Tricolor irá a Alagoas enfrentar o CSA pela 3ª fase da competição. As datas base são 30 de abril e 21 de maio, e o sorteio ocorreu nesta quarta-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O time do técnico Gustavo Quinteros, no entanto, possui pendências mais urgentes e está focado nos duelos contra Flamengo, Mirassol, Inter, Godoy Cruz-ARG, pela Sul-Americana, e Vitória. Os duelos nacionais são válidos pelo Brasileirão. O adversário dos gremistas na Copa do Brasil estão na Série C e em 2º lugar da Copa do Nordeste.