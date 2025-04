Morre segundo colombiano ferido em briga entre torcedores do Atlético Nacional

O segundo colombiano envolvido na briga de torcedores do Atlético Nacional em Porto Alegre morreu pouco antes das 21h desta sexta-feira (11), no HPS (Hospital de Pronto Socorro), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

Ele havia sido levado para o hospital em estado grave, com ferimentos por golpes de facas, e estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A identidade do homem ainda não foi revelada pelas autoridades.

A briga entre os torcedores do mesmo time aconteceu no bairro Cidade Baixa, próximo ao estádio Beira-Rio, logo após a derrota da equipe colombiana por 3 a 0 para o Internacional pela fase de grupos da Libertadores.

Neste sábado (12), a delegada Raíssa Araújo, da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), afirmou à reportagem que uma das hipóteses da investigação é de que Zuluaga teria sido esfaqueado pelo segundo colombiano, que também acabou morrendo na noite de sexta.

Ela não deu outros detalhes, alegando que o caso está sob sigilo.

De acordo com a Brigada Militar, dois chamados distintos sobre a briga foram registrados na noite de quinta-feira (10) em um intervalo de minutos.

O primeiro chamado comunicou que um homem havia sido ferido com um golpe de arma branca na altura do peito na rua da República, tradicional ponto de bares e lanchonetes frequentado por torcedores.

Quando os agentes chegaram ao local, foram informados que a vítima havia sido colocada em um carro de aplicativo e estava a caminho do HPS.

Durante o trajeto, o motorista parou em um ponto de policiamento, onde equipes do Samu foram acionadas e confirmaram a morte do torcedor no local. Depois ele foi identificado como Alejandro Lopera Zuluaga.

Já o segundo chamado relatava que outro homem havia sofrido ferimentos de arma branca nas pernas em um bar. Ele foi levado pelo Samu ao hospital e passou por uma cirurgia de emergência, mas acabou morrendo na noite desta sexta.