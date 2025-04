Torcedor do Atlético Nacional Medellín morre após briga em Porto Alegre

Uma confusão entre torcedores do Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, terminou com a morte de um homem a golpe de facas durante a madrugada desta sexta-feira (11) no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O time colombiano jogou na quinta-feira (10) contra o Internacional pela Copa Libertadores da América. O colombiano foi encontrado morto em frente a um bar que fica na rua da República. O confronto teria acontecido entre os torcedores do time colombiano, deixando ainda um ferido. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O torcedor foi identificado como Alejandro Lopera Zuluaga, 27 anos. Um outro apoiador da equipe colombiana ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que o "paciente entrou como 'ignorado' no HPS e está gravemente ferido". Ele ainda não foi identificado.

A Brigada Militar foi acionada por um motorista de aplicativo que terminava uma corrida nas proximidades da rua da República. Aos policiais militares, o condutor disse que foi abordado por um grupo de torcedores, que cercaram o veículo e pediram que ele seguisse em direção ao hospital. No caminho, o motorista teria percebido que o homem já estava morto e acionou a Brigada Militar.

O Atlético Nacional de Medellín foi derrotado por 3 a 0 pelo Internacional pela Copa Libertadores, no estádio Beira-Rio. Os três gols da partida foram marcados por Alan Patrick. Durante a partida, chamou a atenção de quem estava no Beira-Rio que os integrantes de duas torcidas organizadas colombianas estavam separados na arquibancada superior - no local destinado aos torcedores visitantes.

Invasão da torcida do Colo-Colo paralisa partida no Chile

O jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, válido pela 2ª rodada do grupo E da Libertadores, foi paralisado diante de uma grande confusão no estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile. Torcedores do time chileno arremessaram objetos, quebraram vidros e invadiram o gramado durante a partida. O ato ocorreu atrás do gol defendido pelos mandantes pouco depois dos 20 minutos do 2° tempo. Os jogadores do Fortaleza, diante da correria, saíram em disparada rumo aos vestiários do Monumental. A partida estava 0 a 0 no momento da confusão. No domingo (13), o Fortaleza enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, no Ceará.

De acordo com a TVN (Televisión Nacional de Chile), duas pessoas morreram nos arredores do estádio pouco antes da partida começar. A confusão no estádio, segundo torcedores chilenos, seria um protesto diante do ocorrido antes do jogo. A arbitragem paralisou o confronto, e alguns setores das arquibancadas foram esvaziados pelas autoridades.