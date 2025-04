Acervo do Palácio do Piratini é disponibilizado digitalmente em alta definição

O Google Arts & Culture, plataforma que visa explorar e disponibilizar peças de arte, cultura e história de diversas partes do mundo, está realizando um novo projeto baseado na cidade de Porto Alegre. Trata-se da publicação de uma nova série de obras digitalizadas em alta definição, que compõem o acervo localizado no Palácio Piratini, sede do governo do estado do Rio Grande do Sul. Com acesso e disponibilidade gratuitos, a nova plataforma foi criada com o objetivo de auxiliar na conexão do público gaúcho com parte de seu patrimônio e história artística. Entre as grandes obras presentes, destacam-se trabalhos como as pinturas do artista Aldo Locatelli, conhecido por sua atenção aos detalhes, traços e cores - características traduzidas por meio da tecnologia e da digitalização. Somadas às novas histórias lançadas de modo online, também será oferecida uma experiência digital 3D imersiva, que envolve uma visita à galeria virtual das obras. Além da exposição Pinacoteca Palácio Piratini, é possível consultar o acervo da instituição através do site ou do aplicativo do Google Arts & Culture.