Grêmio x Flamengo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Flamengo no próximo domingo (13), às 17h30min, na Arena pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Gustavo Quinteros vem de vitória sobre o Atlético Grau-PER, no meio de semana, pela Sul-Americana, por 2 a 0. As atuações, por outro lado, não vem agradando a torcida. Já os cariocas chegam para o confronto após uma amarga derrota na Libertadores por 2 a 1 para o Central Córdoba-ARG. O duelo será transmitido na RBS TV, em canal aberto, e no Premiere para assinantes.

O Tricolor chega pressionado após acumular pobres atuações. Quinteros está tendo seu trabalho questionado pela torcida e, parte dela, pede a saída do líder da casamata gremista. Para tentar reverter o cenário negativo, o comandante vai mandar a campo o que tem de melhor a sua disposição. O treinador conta com os retornos de Amuzu e Braithwaite, que devem iniciar o duelo.

O Flamengo conheceu, no meio dessa semana, o seu primeiro baque na temporada. A derrota para os argentinos colocou uma pitada de tensão no que antes era um ambiente muito tranquilo. Buscando não dar brecha para um possível cenário adverso, o técnico Filipe Luís também colocará em campo força máxima contra os gaúchos buscando a segunda vitória no Brasileirão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Rodrigo Ely (Jemerson), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Cristaldo (Edenilson); Cristian Olivera, Amuzu e Braithwaite (Arezo). Técnico: Gustavo Quinteros.

Flamengo - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem - Ramon Abatti Abel (SC) com Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC). No VAR, Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

SERVIÇO GRÊMIO X FLAMENGO