Em meio aos preparativos para a partida contra o Flamengo, Grêmio anuncia Marlon

Finalizando os últimos detalhes para a partida contra o Flamengo no próximo domingo (13), às 17h30min, na Arena, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio teve, nesta sexta-feira (11), uma manhã agitada no CT Luiz Carvalho: o Tricolor anunciou oficialmente a aquisição do lateral-esquerdo Marlon. O atleta chega em Porto Alegre por empréstimo sem custos e com a possibilidade de transferência em definitivo, caso complete 20 jogos até o final do ano.