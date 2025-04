South Summit Brazil Run reúne cerca de duas mil pessoas, neste sábado, dia 12, às 8h, na orla do Guaíba, próximo ao Pontal Shopping, na avenida Edvaldo Pereira Paiva. O evento, que é uma novidade, integra a parte final do South Summit, finalizado na última sexta-feira, após três dias de intensa programação realizada nos armazéns do Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre.A corrida teve três distâncias disputadas, percorrendo um trajeto com três, cinco e 10 quilômetros. O percurso seguiu em direção à área de lazer da avenida Edvaldo Pereira Paiva, até depois da Rótula das Cuias, com retorno ao ponto de partida para a finalização do trajeto. “Ficamos surpresos com a adesão das pessoas. O ambiente aqui transmite muita alegria e energia para todos, sendo algo bem bacana de ser observado”, destaca o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf.Hopf informa que a corrida já está planejada para ocorrer na próxima edição do South Summit Brazil, integrando o calendário de eventos. “Incentivar este tipo de atividade é ótimo e temos aqui pessoas vindas de todas as partes do mundo”, cita. O evento tem como proposta a busca pelo bem-estar físico e mental, além de fortalecer o networking.“É a primeira vez que nós estamos realizando o South Summit Brazil Run e ações que integram toda a cidade, ou seja, tem o poder de impactar todos. Estamos recebendo aqui pessoas de todas as idades, há também muitos visitantes de outras regiões do Brasil e claro, do mundo também”, enfatiza.Hopf também destaca o sucesso desta edição do South Summit Brasil, como sendo um ponto de encontro global de investidores, empresas e startups, ocorrido nos dias 9, 10 e 11. “A gente teve a participação de mais de 23 mil pessoas vindas de 63 países. Em virtude deste sucesso já se pensa na próxima edição”, salienta.