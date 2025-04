Participação de visitantes do exterior aumenta 20% no South Summit Brazil

O número de visitantes do exterior no South Summit Brazil - maior feira de inovação e tecnologia do mundo -, aumentou de 25% para 45% neste ano, na comparação com a edição de 2024. Realizada no Cais Mauá, no Centro de Histórico de Porto Alegre, a quarta edição encerrou nesta sexta-feira (11).



Durante três dias, mais de 24 mil pessoas participaram do evento, que foi marcado pela resiliência e pela superação diante das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado. Os dados foram divulgados pelo governador Eduardo Leite, durante a cerimônia de encerramento. Em sua fala, Leite reforçou o trabalho e a união dos gaúchos para a recuperação das atividades no estado. “O futuro nos une, mas as questões do presente, os eventos climáticos, nos demandaram o fortalecimento”.

A edição deste ano contou com a participação de 62 países, 17 delegações e mais de 2 mil startups. Das 50 finalistas, 40% possuem sede fora do Brasil e, ao todo, foram mais de 900 investidores. Leite também salientou a importância de trazer os olhares do mundo para o Rio Grande do Sul. De acordo com ele, “todos que circulam pelo Cais ficam encantados com a vibração e com o ambiente”, mas, além do sentimento, o evento é uma “plataforma de encontros e conexões que geram negócios, movimentam a economia e estimulam a inovação”.

Já o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, reforçou os lançamentos realizados durante a feira nos últimos anos. Entre eles, o programa Papel Zero e o mapeamento das ruas da Capital com a utilização da inteligência artificial. “Agora, iremos lançar a Escola de Inovação para a entrega de serviços digitais”.



A fundadora do evento na Espanha, Maria Bejumea, também participou da cerimônia de encerramento. “Foi um South Summit mágico, que criamos juntos e cujas ideias ajudarão a formar uma sociedade melhor”, destacou.

A resiliência, mais uma vez, esteve presente no Rio Grande do Sul e na organização do evento. Devido ao temporal da última semana, 76% das estruturas do Cais Mauá foram destelhadas. A agilidade foi destacada pelo CEO do South Summit Brazil, José Renato Hopf. “O povo gaúcho não mede esforços para se reerguer. Tivemos que reconstruir não apenas estruturas desde o ano passado, mas também uma sociedade resiliente para enfrentar tudo que ocorreu aqui”, também se referiu Hopf às enchentes do ano passado.

Entre os 20 parceiros do evento, estão as empresas Gerdau e Zaffari.