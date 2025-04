Governo prevê confirmação de investimento em planta de hidrogênio verde no RS em 2025

Se depender do otimismo do governo estadual, muito em breve deverá ocorrer a confirmação de investimento na fabricação de hidrogênio verde (combustível feito a partir de fontes renováveis de energia) em território gaúcho. “Pode ter certeza que o Estado do Rio Grande do Sul aposta nesse energético e nós teremos sim plantas de hidrogênio verde ainda neste ano anunciadas para que nos próximos anos sejam desenvolvidas”, afirmou nesta sexta-feira (11) o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, durante palestra no South Summit Brazil, em Porto Alegre.

Ele recorda que já são 15 Memorandos de Entendimento (MoUs) assinados entre o governo e agentes que atuam nesse campo. O último deles foi firmado há cerca de duas semanas, com a Infravix Engenharia. A companhia, especializada em projetos de energia renovável, apresentou um projeto de desenvolvimento de uma fábrica de fertilizante verde no Estaleiro de Rio Grande, baseada na produção de hidrogênio, amônia e ureia verdes.

levantamento feito pela consultoria McKinsey & Company R$ 62 bilhões até 2040. O trabalho indicou ainda que o Estado tem condições de absorver uma demanda interna de 600 mil toneladas desse combustível nos próximos 15 anos. “Essa demanda interna é um dos diferenciais do Rio Grande do Sul comparado com os outros estados brasileiros”, enfatiza o chefe da Casa Civil. Lemos reforça queaponta que o Rio Grande do Sul apresenta um potencial de investimentos no setor de hidrogênio verde na ordem deaté 2040. O trabalho indicou ainda que o Estado tem condições de absorver uma demanda interna de 600 mil toneladas desse combustível nos próximos 15 anos. “Essa demanda interna é um dos diferenciais do Rio Grande do Sul comparado com os outros estados brasileiros”, enfatiza o chefe da Casa Civil.

O dirigente admite que dentro desse processo de confirmação da primeira planta de hidrogênio no Rio Grande do Sul a tecnologia tem que ser aprimorada e os custos de empreendimentos dessa natureza precisam ser reduzidos. Ele reforça que o planeta e o Estado trabalham a questão da transição energética e o hidrogênio verde faz parte desse contexto. Lemos argumenta que o combustível não é a solução para todos os problemas ambientais, mas é importante que ele passe a fazer parte da matriz energética do mundo.

missão gaúcha ao Japão diretor técnico da Mitsubishi para América do Sul, Uirajara Vieira Junior, outro participante do South Summit Brazil, ressalta que a empresa japonesa definiu como conceito que o hidrogênio verde é um dos caminhos para a descarbonização. De acordo com ele, é uma questão estratégica também para o governo nipônico. O governo também vem obtendo informações de outros locais do globo que buscam desenvolver a cadeia do hidrogênio verde. Em 2024, umaconheceu a planta de hidrogênio de Takasago, uma unidade de desenvolvimento de tecnologia desse combustível pertencente à Mitsubishi. Ooutro participante do South Summit Brazil, ressalta que a empresa japonesa definiu como conceito que o hidrogênio verde é um dos caminhos para a descarbonização. De acordo com ele, é uma questão estratégica também para o governo nipônico.

“O hidrogênio, para os japoneses, não tem discussão, é um caminho que não tem mais volta”, enfatiza. O diretor comenta que um dos motivos para essa posição foi o acidente com a usina nuclear de Fukushima, ocorrido em 2011, o que fez com que aumentasse o interesse em outras formas de geração de energia.