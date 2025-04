Inter se prepara para enfrentar o Fortaleza com alterações entre os titulares

O atual momento do Inter não poderia ser melhor. Com a vitória diante do Atlético Nacional por 3 a 0, nesta quinta-feira (10), no Beira-Rio, o Colorado assumiu a liderança do Grupo F da Libertadores e agora ocupa as duas primeiras colocações nas competições que disputa. O próximo compromisso do Alvirrubro é contra o Fortaleza, neste domingo (13), às 20h, na Arena Castelão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Roger Machado comanda neste sábado a última atividade que define a equipe que defenderá a liderança da competição.

A fase colorada é digna de uma equipe que brigará por coisas grandes na temporada. O ótimo momento individual dos jogadores se potencializa com um coletivo sólido e com um técnico recheado de alternativas táticas. Roger destacou ao final do jogo contra os colombianos, que o leque de possibilidades de jogadas que os atletas se deparam quando são exigidos dentro de campo é amplo.

“O que eu digo para os atletas é que, desde o ano passado, a gente está enchendo a caixa dos jogadores de ferramentas. E chega um momento que eles podem escolher a ferramenta que eles vão usar”, afirmou Roger.

Esta variedade tática será testada no time misto que deve ir a campo contra o Fortaleza. A desgastante sequência de jogos não permite a repetição dos mesmos titulares em todos os jogos e após a partida contra os cearenses, Palmeiras e o clássico Gre-Nal estão à vista. Assim, o treino deste sábado deve definir os titulares contra o Leão com Anthoni; Aguirre (Nathan), Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero; Vitinho, Bruno Tabata (Wesley) e Borré.

Com rostos que não têm começado outros duelos - como Óscar Romero que deve iniciar um jogo pela primeira vez com a camisa alvirrubra - as “ferramentas” disponibilizadas por Roger precisam aparecer para seguir na liderança do Brasileirão. O Colorado busca manter-se invicto na temporada e vai para Fortaleza com sede de conquistar pontos.