Lemann diz que ainda não se sabe qual será duração e impacto de incertezas do tarifaço

O empresário Jorge Paulo Lemann considera ainda ser cedo para avaliar a duração e impacto das incertezas envolvendo o tarifaço dos Estados Unidos. Apesar dos desdobramentos da guerra comercial não estarem claras para o executivo, ele reforçou a confiança no país.

"Não dá para saber quais serão os resultados. Podemos ter desdobramentos positivos, mas também consequências muito disruptivas", afirmou Lemann ao participar da 11ª. edição da Brazil Conference, realizada em Harvard.



Sem entrar em detalhes sobre o atual cenário político e econômico dos EUA, o empresário disse acreditar na disrupção e em "agitar as coisas". "Mas acho que as coisas estão um pouco agitadas demais para o meu gosto", complementou.



Lemann reforçou que o momento atual é de "esperar para ver". No entanto, encerrou dizendo que continua acreditando muito nos Estados Unidos, assim como na filosofia do país e nos empreendedores americanos.



O empresário Brad Jacobs, que participou do painel ao lado de Lemann, também comentou o assunto. Na mesma linha do executivo brasileiro, disse não ser capaz de prever os desdobramentos da guerra comercial, que podem ser "muito bons ou muito ruins".



Jacobs destacou a atual volatilidade dos mercados diante dessas incertezas. "Do ponto de vista de negócios, estou cautelosamente otimista quando se tratam de pessoas que sabem navegar na volatilidade. Mas, para quem não sabe, é um momento ruim", afirmou o CEO da QXO, empresa dos EUA que atua no setor de distribuição de materiais de construção.