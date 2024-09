Veja como ficará o tempo nesta quarta-feira no RS

Rio Grande do Sul

A MetSul adverte para mais um dia de chuva volumosa na Metade Sul do Estado, o que agravará os transtornos que já afetam essas áreas. O fato é que já choveu ao redor e acima de 100 mm em diversas cidades da região. Ao longo da madrugada e turno da manhã de hoje, os modelos indicam volumes entre 100 e 150 mm em poucas horas. Há potencial para inundações, alagamentos e cheias na região do Oeste, Campanha e Zona Sul. O risco de temporais com raios, rajadas de vento e granizo acompanha essa chuva. No turno da tarde, a chuva segue, porém, com menor intensidade, e avança para a área central do Estado.

Porto Alegre

A previsão é de uma quarta de sol, muitas nuvens misturadas à fumaça e baixa qualidade do ar na Capital. Entre a tarde e a noite poderá ocorrer chuva isolada e passageira, especialmente nos bairros do Sul e Oeste. Amanhã, a instabilidade cruza o Estado com alerta para chuva volumosa e temporais com potencial para alagamentos.