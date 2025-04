Região de Passo Fundo tem alerta para raiva herbívora

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) emitiu um alerta sanitário para a raiva dos herbívoros para Passo Fundo e cidades lindeiras. O alerta foi feito em função de possível evolução do foco para as demais localidades da região, como os municípios de Ernestina, Marau, Coxilha e Santo Antônio do Planalto.

O alerta considera o grande número de agressões nos animais, em localidades destes municípios e sem o conhecimento e a identificação de refúgios. A nota destaca que a raiva não tem cura e se controla de forma preventiva através de diminuição da população de morcegos hematófagos e de vacinação maciça de todos os animais.

"O município de Passo Fundo registrou um foco de raiva, mas como fazia pelo menos três anos que não registrava nenhum foco, é importante este alerta para os produtores da região vacinarem os animais e na medida em que conheçam refúgios de morcegos, comunicar para a Inspetoria Veterinária para que vá verificar se tratam de morcegos hematófagos ou não e fazer o controle", alerta André Witt, analista ambiental do Programa de Controle de Raiva Herbívora da secretaria. Segundo ele, mesmo os animais já mordidos devem ser vacinados.

A principal forma de transmissão da raiva para herbívoros se dá pela mordedura do morcego hematófago Desmodus rotundus. Alguns esconderijos habituais desses animais são troncos ocos de árvores, cavernas, fendas de rochas, furnas, túneis e casas abandonadas, entre outros.

Em 2025, já foram registrados 15 focos em seis municípios, sendo 12 em bovinos, dois em equinos e um em ovino nos municípios de Coronel Barros, Porto Alegre, Silveira Martins, Caçapava do Sul, Piratini, Viamão e Passo Fundo. Em 2024, foram 78 focos registrados no Rio Grande do Sul em 40 municípios.