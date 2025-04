Santa Cruz do Sul recebe mostra de vinhos e azeites

A segunda edição da experiência sensorial dos melhores vinhos, espumantes e azeites premiados, fabricados em Encruzilhada do Sul já tem data para acontecer. A Mostra Azeites & Vinhos da Serra do Sudeste ocorre pela segunda vez em Santa Cruz do Sul, no próximo dia 16 de maio, das 19 às 22 horas, junto ao showroom da City Car Veículos. Voltado à enólogos, sommeliers, oleólogos ou ainda amantes da boa gastronomia, irá reunir mais de cem rótulos dos produtos que têm a qualidade ímpar da região da Serra do Sudeste.

De acordo com o empresário Diogo Durigon, um dos organizadores da Mostra, a segunda edição do evento consolida a experiência como uma atração do calendário gastronômico do Vale do Rio Pardo. "Será a oportunidade para o consumidor que aprecia bons vinhos, espumantes e os premiados azeites de Encruzilhada do Sul, em conferir as novidades, ter o contato direto com o fabricante e aprender um pouco mais sobre este paladar sofisticado, tudo em um único evento", convida.

O evento trará os produtos de diversas marcas. Ao todo, mais de 100 rótulos entre vinhos brancos, roses, tintos, espumantes e os melhores azeites de oliva produzidos na região. Os convidados serão recebidos com uma taça personalizada para degustação e uma mesa de antepastos, pães, queijos e charcutaria, assinada pela chefe Sandra Tolotti, de Santa Cruz do Sul.