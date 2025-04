Escola de São Miguel das Missões vence prêmio no South Summit

O South Summit Brazil 2025, encerrado na sexta-feira (11), também foi palco da final da quarta edição do HackaTchê Business, iniciativa da Secretaria da Educação com a definição da grande campeã. A equipe Presença na Escola, da Escola Estadual de Educação Básica Padre Antônio Sepp, de São Miguel das Missões, recebeu a maior nota do grupo de jurados e conquistou o primeiro lugar da competição entre as escolas da rede estadual. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite, acompanhado do vice Gabriel Souza. A segunda colocada foi a equipe Netinho, da Escola Apeles, de Porto Alegre. O Colégio Tiradentes, de Caxias do Sul, ficou com o terceiro lugar, com a equipe Bioloop.