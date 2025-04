Série B - Jogos da 2ª rodada: Chapecoense 1x2 Coritiba, Vila Nova-GO 1x0 Paysandu, Novorizontino 1x0 Volta Redonda, Amazonas 0x0 Ferroviária e Operário-PR 1x2 Goiás, Athletic-MG 1x2 CRB, Remo 2x0 América-MG. A partida entre Botafogo-SP x Atlético-GO ainda não estava encerrada até o fechamento desta edição.

Futebol feminino - Pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado: Cruzeiro 4x0 Juventude, Grêmio 1x0 Bahia e Fluminense 0x0 Inter.

Futebol Internacional - O Liverpool deu mais um passo rumo ao título inglês no domingo. Jogando em Anfield pela 32ª rodada, o time comandado por Arne Slot venceu o West Ham por 2 a 1 e ampliou para 13 pontos a vantagem sobre o Arsenal, segundo colocado, faltando apenas seis rodadas para o término.

Tênis - Carlos Alcaraz segue firmando seu nome entre os grandes do esporte. No domingo, o espanhol de 21 anos conquistou o Masters 1000 de Montecarlo, ao superar Lorenzo Musetti de virada, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/0. O triunfo foi o sexto de nível Masters da carreira de Alcaraz, e fez do tenista o mais jovem campeão de Montecarlo neste século.

Automobilismo - Um gesto silencioso de Michael Schumacher foi suficiente para comover o mundo da modalidade. Longe do olhar público desde 2013, quando sofreu um acidente de esqui, o sete vezes campeão mundial voltou a aparecer simbolicamente ao assinar um capacete usado em uma homenagem no Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. A assinatura, feita com o apoio da esposa Corinna, marca uma rara manifestação do piloto alemão em mais de uma década.

F3 - O brasileiro Rafael Câmara recém-promovido à categoria, dominou a etapa do Bahrein e conquistou sua segunda vitória da feature race pela Trident, com um tempo de 1h54min946s, chegando à marca de 56 pontos e mantendo a liderança do Mundial de pilotos da categoria.