Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A primeira semana de setembro no Rio Grande do Sul começa sob o domínio de uma nova massa de ar seco e frio. Desta forma, as primeiras horas da manhã ao longo da semana terão temperaturas um pouco baixas em todas as regiões do Estado, mas nada tão forte como nos dias de frio extremo dos últimos dias. Como será um dia de sol, ao longo da segunda-feira as temperaturas sobem, trazendo uma tarde agradável na casa dos 20°C a 22°C em grande parte das cidades gaúchas. A mínimo no Estado nesta segunda-feira fica na casa dos 5°C.

Porto Alegre

A Capital e a região metropolitana começam a semana sob a influência do ar seco. Desta forma,a segunda-feira será marcada pelo sol e por nuvens na região de Porto Alegre. O dia amanhece um pouco frio, mas a tarde acaba sendo agradável com o aumento gradativo da temperatura.