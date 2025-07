Novos empreendimentos

Após investir em pizzaria em Portugal, casal abre operação de smash burgers em Porto Alegre (GeraçãoE, 24/07/2025). Os empreendedores Heitor Américo e Marina Wisniewski são sucesso por onde passam. Duas pessoas muito talentosas, com uma sensibilidade incrível para se saírem bem em qualquer tipo de cozinha. A prova disso é que a Tozzi, como pizzaria, já é um sucesso — e com o smash não poderia ser diferente. São duas pessoas maravilhosas, todo sucesso ainda é pouco. Quem tiver a oportunidade prove, não vai se arrepender. (Cintia Hills)Moda fitness no Bom FimEspecializada em moda fitness e com foco na experiência do cliente, loja abre no Bom Fim, em Porto Alegre (GE, 24/07/2025). Que bonito ver marcas novas surgindo com propósito, acolhimento e cuidado com a experiência. Vida longa à Trenna e a tudo que faz sentido. (Santo Expedito Design)Dia da Mulher NegraNo dia 25, foi celebrado o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, data criada para refletir e celebrar a resistência ao preconceito, à violência e fortalecer as raízes desta população (GE, 25/07/2025). Mulher de fibra que merece todo o nosso reconhecimento por ser resistência em meio a todas as adversidades que nós, comerciantes da Cidade Baixa, passamos. (Povoada Gastrobar)Dia da Mulher Negra IIAgradecemos pela lembrança neste dia tão significativo para a nossa comunidade. (Odabá Afroempreendedorismo)Dia do ProdutorNa sexta-feira, 25 de julho, foi celebrado o dia do produtor rural. Os produtores rurais gaúchos focam na resiliência para se manter no campo após desafios enfrentados no Rio Grande do Sul (JC, 28/07/2025). Parabéns ao produtor rural por sua importante atuação na economia do Brasil. (Márcio Port) Entrevista especialVocações regionais têm que ser respeitadas, defende a presidente da Famurs e prefeita de Nonoai, Adriane Perin de Oliveira (JC, 28/07/2025). Todas as regiões e municípios têm o seu potencial. Precisamos tornar o nosso potencial concreto. (Salmo Dias de Oliveira)IPELevantamento aponta cenário crítico do IPE Saúde no interior do Rio Grande do Sul (JC, 28/07/2025). No Interior, são poucos os lugares que oferecem atendimento pelo IPE. (Hélio Casarotto)