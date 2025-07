Especializada em moda fitness e com foco na experiência do cliente, loja abre no Bom Fim

Nos últimos anos, a moda fitness deixou de ser apenas uma questão funcional. Com a ascensão de um estilo de vida voltado ao wellness, que preza por bem-estar físico e emocional, muita gente passou a incluir na rotina a prática de exercícios. Em Porto Alegre, esse movimento acaba de ganhar um novo ponto de encontro. Aberta há pouco mais de duas semanas no bairro Bom Fim, a Trenna é uma loja multimarcas dedicada ao universo fitness com proposta de unir estética, curadoria e acolhimento através de uma experiência de compra.



À frente do negócio, está o casal Fernanda Centurião e Felipe Tocchetto, ambos empreendedores de primeira viagem. “Essa ideia partiu de uma dor minha. Há uns dez anos, a academia se transformou em um espaço muito importante para mim”, conta Fernanda. “Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, e começar a musculação foi o momento em que me obrigava a prestar atenção em mim, me conectar comigo mesma.” Nesse processo, vestir-se para treinar se tornou um momento especial para Fernanda.

LEIA TAMBÉM > Antigo posto na esquina da Redenção é novo ponto de rede de conveniências

É um tipo de roupa que não consigo comprar sem experimentar”, afirma. Apesar da expansão do mercado e do aumento da oferta, Fernanda ainda se via recorrendo sempre às mesmas marcas e pontos de venda físicos. Foi dessa frustração que nasceu a Trenna, uma loja física que reúne curadoria e marcas antes disponíveis apenas online.



A ideia ganhou corpo quando Fernanda dividiu com Felipe o desejo de criar um espaço semelhante em Porto Alegre. Ambos insatisfeitos com os rumos profissionais, decidiram dar um passo na trilha do empreendedorismo. “Foi aí que a ideia virou oportunidade. E começamos a pesquisar para entender se essa dor era só minha ou de outras mulheres também. Descobrimos que era algo comum.” O provador é modular e pode ser transformado em uma grande sala JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC



O casal contratou o estúdio Artefato para desenvolver a identidade visual da marca e passou por um longo processo de criação. “ Queríamos algo diferente, que não existisse. As marcas estão muito bacanas, mas os espaços físicos continuam iguais. ” Com a marca pronta, ainda levaram alguns meses para encontrar o ponto ideal. “Um dia, subindo a rua João Telles, olhei para o espaço e pensei ‘pode ser aqui’. Quando entramos, sentimos que era o lugar certo”, revela.



A escolha do bairro foi, no fim das contas, simbiótica. “O Bom Fim nos escolheu. Amamos o bairro e fez todo sentido.”



Com portas abertas desde o dia 21 de junho e inauguração oficial marcada para 12 de julho, a Trenna aposta em pilares que a diferenciam no aquecido mercado fitness. O principal deles é a curadoria especializada de marcas. “É um dos únicos lugares em Porto Alegre onde tu encontra diversas marcas voltadas para o wellness no mesmo espaço. A ideia é brincar entre os estilos e oferecer uma consultoria no momento da venda.”



O atendimento se estende para além da escolha da roupa. O espaço foi desenhado para proporcionar uma experiência imersiva que passa pelos provadores, fragrância exclusiva para o ambiente, trilha sonora, além do café servido, selecionado pela Moa Cafeteria. “Pensamos em tudo. Tem chá, suco orgânico aos sábados e vinho ocasionalmente. Queremos que as pessoas venham aqui também só para tomar um café, criar comunidade.”



Além disso, a loja foi projetada para ser um espaço multiuso, voltado também à troca de conhecimento. O provador é modular e pode ser transformado em uma grande sala. “O coração da loja é o provador. Mas também queremos que outros profissionais do wellness usem esse espaço para se conectar com o público”, destaca. Ao mesmo tempo, encontrar peças que unissem conforto, estética e caimento adequado era um desafio. “”, afirma. Apesar da expansão do mercado e do aumento da oferta, Fernanda ainda se via recorrendo sempre às mesmas marcas e pontos de venda físicos. Foi dessa frustração que nasceu a Trenna, uma loja física queA ideia ganhou corpo quando Fernanda dividiu com Felipe o desejo de criar um espaço semelhante em Porto Alegre. Ambos insatisfeitos com os rumos profissionais, decidiram dar um passo na trilha do empreendedorismo. “Foi aí que a ideia virou oportunidade. E começamos a pesquisar para entender se essa dor era só minha ou de outras mulheres também.O casal contratou o estúdio Artefato para desenvolver a identidade visual da marca e passou por um longo processo de criação. “” Com a marca pronta, ainda levaram alguns meses para encontrar o ponto ideal. “Um dia, subindo a rua João Telles, olhei para o espaço e pensei ‘pode ser aqui’. Quando entramos, sentimos que era o lugar certo”, revela.A escolha do bairro foi, no fim das contas, simbiótica. “O Bom Fim nos escolheu. Amamos o bairro e fez todo sentido.”Com portas abertas desde o dia 21 de junho e, a Trenna aposta em pilares que a diferenciam no aquecido mercado fitness. O principal deles é a curadoria especializada de marcas. “É um dos únicos lugares em Porto Alegre onde tu encontra diversas marcas voltadas para o wellness no mesmo espaço. A ideia é brincar entre os estilos e oferecer uma consultoria no momento da venda.”O atendimento se estende para além da escolha da roupa.que passa pelos provadores, fragrância exclusiva para o ambiente, trilha sonora, além do café servido, selecionado pela Moa Cafeteria. “Pensamos em tudo. Tem chá, suco orgânico aos sábados e vinho ocasionalmente. Queremos que as pessoas venham aqui também só para tomar um café, criar comunidade.”Além disso, a loja foi projetada para ser um espaço multiuso, voltado também à troca de conhecimento. O provador é modular e pode ser transformado em uma grande sala. “Mas também queremos que outros profissionais do wellness usem esse espaço para se conectar com o público”, destaca.

LEIA TAMBÉM> Nova loja de Porto Alegre pretende trazer conforto e estilo para cozinheiros

Fernanda, farmacêutica de formação, já passou por duas grandes transições de carreira. Foi professora, consultora de educação e agora empreendedora. “Tudo o que fizemos na vida foi com base em pesquisa, profundidade e escuta. A loja também é um laboratório para entender o que falta no mercado. Atender cada mulher tem sido transformador.”



Hoje, a Trenna trabalha com nove marcas diferentes, mas esse número muda constantemente. “É um rodízio. Já começamos com seis, e estamos sempre avaliando o que fica e o que entra. Queremos manter marcas que fazem sentido para nossa proposta e nosso público”, argumenta.

Estamos buscando marcas que tragam GG em todas as cores, para atender todas as mulheres, inclusive atletas com corpos maiores.” Com preços que variam entre R$ 160 e R$ 290, a lojapreza por qualidade, design e exclusividade JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC

Com preços que variam entre R$ 160,00 e R$ 290,00, a loja se posiciona em uma faixa intermediária, prezando por qualidade, design e exclusividade. Ainda que uma linha própria esteja nos planos futuros, o momento é de escuta. “Por enquanto, somos uma loja bonita, com atendimento diferenciado, que oferece boas roupas. Mas pode ser que no futuro venha uma marca própria. É algo que estamos amadurecendo”, observa Fernanda. Um dos desafios da marca é a disponibilidade de tamanhos. Atualmente, a loja trabalha com peças do PP ao GG, mas esse aspecto ainda está em expansão. “Percebemos que marcas que oferecem GG geralmente só têm as cores básicas. Isso não funciona., para atender todas as mulheres, inclusive atletas com corpos maiores.”Com preços que variam entre R$ 160,00 e R$ 290,00, a loja se posiciona em uma faixa intermediária, prezando por qualidade, design e exclusividade. Ainda que uma linha própria esteja nos planos futuros, o momento é de escuta. “Por enquanto, somos uma loja bonita, com atendimento diferenciado, que oferece boas roupas. Mas pode ser que no futuro venha uma marca própria. É algo que estamos amadurecendo”, observa Fernanda.

Endereço e horário de funcionamento:

A Trenna está localizada na rua João Telles, nº 161, no bairro Bom Fim. A loja opera de terça a sábado, das 10h às 19h.