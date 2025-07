Nova loja de Porto Alegre pretende trazer conforto e estilo para cozinheiros

Douglas Ferreira e Vinicius Aguinsky são cozinheiros de profissão. A experiência na cozinha despertou nos dois a percepção de um problema comum: o desconforto de quem trabalha nesta função. Com o desejo de iniciar uma marca de roupas, mas percebendo que o valor do investimento seria acima do que tinha em caixa, a dupla decidiu iniciar focando num público bem conhecido. Assim, surgiu a Sauce and Co., marca de roupas pensadas para cozinheiros.



A falta de recursos para fazer um grande investimento inicial e a expertise na cozinha foram a união do útil ao agradável. “A gente não tinha grana para ter uma marca, contratar designer para fazer estampa. Decidimos unir o que a gente tem de conhecimento da gastronomia. Não precisamos criar estampa, só selecionar os tecidos”, afirma Douglas. “E já temos referência do que é um bom avental”, complementa Vinicius.

O desconforto para trabalhar atrapalha o rendimento do negócio, e a dupla acredita que esse problema pode ser solucionado pela Sauce and Co. “Já usei calça de pijama para cozinhar, porque era mais confortável. Achava melhor do que aquelas de tecido duro. A cozinha tem essa coisa de sofrimento, e a gente acha que não precisa ”, destaca Vinicius.



Além do conforto, a Sauce pretende promover uma cultura de estilo para os cozinheiros. “A gente sentia falta de ter um estilo próprio na cozinha. A ideia é justamente trazer isso para uma galera que normalmente usa uma roupa mais quadrada. Por enquanto, temos os aventais, mas queremos fazer calças mais confortáveis também”, exemplifica Vini. “Uma roupa que o cara vai usar e achar legal, não só um uniforme do trampo”, completa Douglas.



Os sócios enxergaram a oportunidade de negócio num nicho pouco explorado, mas compreendem que é preciso ampliar a marca. “Avental não é uma coisa que as pessoas vão comprar todo mês, então queremos investir em outros produtos, no lifestyle como um todo. Já estamos produzindo boné, ecobag pro pessoal ir na feira”, revela Douglas.

Mesmo com o pouco tempo de negócio, as vendas já superam as expectativas dos sócios, que mantêm os pés no chão. “Sabemos que no começo vai ter uma galera procurando, porque nos conhecem, devido ao tempo de experiência que temos, mas queremos fortalecer sempre a marca para que lá na frente a gente possa vender de uma maneira não tão direta como tem sido agora. A gente não quer atrelar a confiança do produto a nós, mas sim ao produto em si”, ressalta Vinicius.



Parte dessa estratégia de gerar confiança fica clara na relação com os clientes. Os produtos são personalizados, com os detalhes da confecção dialogando com o público. Além disso, a entrega é feita como em um delivery, numa embalagem temática e com algum brinde. "A gente está entregando com pano de prato agora, que é uma coisa muito útil", destaca Douglas.

A Sauce and Co entrega os produtos como se fossem pedidos de delivery DENER PEDRO/ESPECIAL/JC



Para o futuro, a ideia de Douglas e Vinicius é ampliar a variedade de produtos e ter um espaço próprio para utilizar como escritório e estoque. "A gente entende o que faz falta. Sapato, por exemplo, precisa ter um solado que não escorregue, tem que ser bem vedado. Isso é um sonho mais distante que a gente tem, porque hoje o pessoal compra sapato até em ferragem. Não existe esse produto específico no mercado hoje", projeta Vinicius.

Como encomendar?

A Sauce and Co ainda não possui um endereço fixo e as vendas acontecem exclusivamente pelos canais do negócio: no Instagram (@sauce.and.co) e no grupo do Whatsapp, disponível na bio da página.