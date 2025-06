Confeitaria com foco em cookies é novidade no Mercado Público de Porto Alegre

A esquina da avenida Borges de Medeiros com o Largo Glênio Peres ganhou um novo negócio. A Pradié Bakery (@pradiebakery) inaugurou, há cerca de dois meses, sua primeira loja física no Mercado Público, um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre. A cada nova fornada, as empreendedoras tocam um sino para avisar que novos cookies estão disponíveis.

A história do negócio começou antes, em 2020, quando Karolainy Farias começou a testar receitas de cookies, distribuindo para amigos e parentes a fim de testar a aprovação. “Começou dando muito errado e depois fomos acertando”, brinca a empreendedora que, junto de sua mãe, Eliana Duarte, começou a vender o produto em aplicativos de delivery no começo de 2021. “Sempre vendia bastante nas datas especiais, mas é complicado ficar dependendo do algoritmo, o negócio não é totalmente teu”, reflete Karolainy, justificando que a estratégia de vender de casa era um investiment menor e uma forma de testar o produto com mais alcance e menos riscos.

LEIA TAMBÉM > LISTA: 5 lugares para tomar uma boa sopa em Porto Alegre



Em 2022, um processo de licitação foi aberto para interessados em espaços comerciais no Mercado Público. Eliana e Karolainy ficaram atentas, mesmo sabendo que ainda não tinham condições financeiras de investir numa expansão. Foi só no fim de 2023 que começaram a planejar a loja física, mas a enchente de 2024 atrasou os planos. “Por conta das águas, o valor diminuiu e nós conseguimos o espaço”, explicou Eliana. Em 2022, um processo de licitação foi aberto para interessados em espaços comerciais no Mercado Público. Eliana e Karolainy ficaram atentas, mesmo sabendo que ainda não tinham condições financeiras de investir numa expansão. Foi só no fim de 2023 que começaram a planejar a loja física, mas a enchente de 2024 atrasou os planos. “”, explicou Eliana.

A loja possui um sino na entrada, que é tocado toda vez que sai uma nova fornada DENER PEDRO/ESPECIAL/JC



Em dezembro, as sócias pegaram as chaves e deram início aos ajustes. “Reforma nunca sai de primeira, então demorou um pouco”, brinca Karolainy. “Decidimos abrir com alguns detalhes ainda por fazer, porque percebemos que se esperasse para abrir quando tivesse tudo perfeito, demoraria muito”, justifica Eliana.



Sobre estar num dos principais cartões postais de Porto Alegre, Eliana destaca o tamanho do desafio. “Dá um pouco de medo, porque é diferente trabalhar diariamente com o público. Mas esse medo acredito que seja normal de todo negócio no começo”, pondera. “E é um espaço turístico, que tem muito fluxo de ônibus”, complementa Karolainy. Em dezembro, as sócias pegaram as chaves e deram início aos ajustes. “, então demorou um pouco”, brinca Karolainy. “Decidimos abrir com alguns detalhes ainda por fazer, porque percebemos que se esperasse para abrir quando tivesse tudo perfeito, demoraria muito”, justifica Eliana.Sobre estar num dos principais cartões postais de Porto Alegre, Eliana destaca o tamanho do desafio. “Dá um pouco de medo, porque é diferente trabalhar diariamente com o público. Mas esse medo acredito que seja normal de todo negócio no começo”, pondera. “E”, complementa Karolainy.

LEIA TAMBÉM > Barbearia focada no público LGBTQIAPN+ é novidade no Moinhos de Vento



O nome do negócio não remete à língua francesa à toa. Pradié é o sobrenome do avô paterno de Karolainy. Nascido na França, veio ao Rio Grande do Sul após morar no Uruguai. A família chegou na cidade de Bagé, no sul do Estado, e o avô decidiu tentar a vida na Capital. "Infelizmente, ele não viu a loja ser aberta, faleceu há cerca de cinco anos, mas ele fez parte dos nossos primeiros testes”, lembra a neta.



“E é uma história de superação, porque o avô dela teve uma vida bem difícil, veio de Bagé só com a roupa do corpo para tentar a sorte aqui. E isso também tem tudo a ver com o Mercado Público, um lugar que já passou de tudo, pegou fogo, e que resiste”, reflete Eliana. O nome do negócio não remete à língua francesa à toa.. Nascido na França, veio ao Rio Grande do Sul após morar no Uruguai. A família chegou na cidade de Bagé, no sul do Estado, e o avô decidiu tentar a vida na Capital. "Infelizmente, ele não viu a loja ser aberta, faleceu há cerca de cinco anos, mas ele fez parte dos nossos primeiros testes”, lembra a neta.“E é uma história de superação, porque. E isso também tem tudo a ver com o Mercado Público, um lugar que já passou de tudo, pegou fogo, e que resiste”, reflete Eliana.

Cardápio com referência francesa

Para abrir o espaço físico, as sócias pensaram em estratégias adaptar o negócio. Uma das iniciativas foi a de trazer salgados para o cardápio. Além de pães de queijo e calzones, a Pradié tem alguns produtos típicos da culinária francesa, como o croissant e a baguete, feitos por um fornecedor especializado em comidas do país europeu.



A estratégia foi importante, mas o cookie segue sendo o protagonista da casa. “A gente se surpreendeu, porque, normalmente, as pessoas saem de casa para comer salgado, então achamos que talvez fosse vender mais, mas não, os cookies ainda são o principal atrativo”, destaca Eliana.

LEIA TAMBÉM > Franchising cresce no RS mesmo após enchentes, indica ABF



Os sabores principais dos cookies, que partem R$ 13,50, são o red velvet, o Nutella e o New York (chocolate com nozes). “O red velvet é um dos que mais sai. No começo não dava certo, não pegava cor, tentamos mudar a receita várias vezes, até eu chegar um dia e falar ‘esse vai ser o último teste, se não der eu desisto’, e foi justamente o que funcionou”, conta Karolainy. Além dos sabores fixos, a Pradié lança novos cookies mensalmente. “É uma forma de testarmos os sabores, mantendo uma dinâmica”, finaliza. Os sabores principais dos cookies, que partem R$ 13,50, são o red velvet, o Nutella e o New York (chocolate com nozes). “O red velvet é um dos que mais sai. No começo não dava certo, não pegava cor, tentamos mudar a receita várias vezes, até eu chegar um dia e falar ‘esse vai ser o último teste, se não der eu desisto’, e foi justamente o que funcionou”, conta Karolainy. Além dos sabores fixos,”, finaliza.

O carro-chefe da Pradié são os cookies DENER PEDRO/ESPECIAL/JC



De acordo com Karolainy, a qualidade dos cookies não está associada a nenhum ingrediente específico, mas sim a técnicas. “ A gente chegou a uma forma de produção. São várias pequenas coisas que fazem muita diferença no resultado final. Como bater, a temperatura, as proporçõe ”, esclarece. De acordo com Karolainy, a qualidade dos cookies não está associada a nenhum ingrediente específico, mas sim a técnicas. “”, esclarece.

Endereço e horário de funcionamento da Pradié Bakery



A Pradié Bakery fica no Mercado Público, na esquina entre o Largo Glênio Peres e a avenida Borges de Medeiros. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h.