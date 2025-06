LISTA: 5 lugares para tomar uma boa sopa em Porto Alegre

O frio chegou com força em Porto Alegre, e não há nada melhor do que uma sopa bem quentinha para aquecer os negócios locais e os corações da clientela . Pensando nisso, o GeraçãoE preparou uma lista com cinco lugares da Capital que apostam em receitas para enfrentar as baixas temperaturas.

1. Tchê Gourmet

Tchê Gourmet entrega 10 sabores clássicos - da canja de galinha ao creme de moranga com carne de panela . A estrela da estação é o novo creme de batata com bacon em cubos: 350g por R$ 21,90 cada. Quando o assunto é marmitas congeladas e sopas, aentrega 10 sabores clássicos - da. A estrela da estação é o novo creme de batata com bacon em cubos: 350g por R$ 21,90 cada.

• Tchê Gourmet: delivery via redes sociais (@tche_gourmet).

• Horário: conforme disponibilidade de produção e encomendas pelo direct.

A Tchê Gourmet conta com dez sabores clássicos da receita TCHE GOUMET/DIVULGAÇÃO/JC

2. Startt & Brothers

Na Startt & Brothers, a sopa é servida dentro de um pão de fermentação natural , coberta por queijo gratinado e finalizada com croutons feitos do próprio miolo. Dentre os três sabores estão queijo, moranga e milho com linguicinha - sendo este último o destaque da temporada. Custa R$ 45,00 e está disponível o dia todo, inclusive no iFood, enquanto o frio durar.

• Startt & Brothers: rua Eudoro Berlink, n° 520, bairro Auxiliadora.

• Horário: todos os dias, das 10h às 20h.



3. Sopa de Cappelletti & Pasta

Com quase três décadas no bairro São Geraldo, o endereço serve sopa pronta em balde nos tamanhos P, por R$ 20,00, M, por R$ 48,00, e G, por R$ 88,00. O carro-chefe é o cappelletti, mas por lá dá para levar massas artesanais ou rondelli recheado, tudo feito com igredientes da horta local.



• Sopa de Cappelletti & Pasta: avenida Benjamin Constant, nº 1488, bairro São Geraldo.

• Horário: segunda a sábado, das 8h às 18h e encomendas pelo WhatsApp (51) 991536816.

O carro-chefe da casa é o cappelletti, mas por lá dá para levar massas artesanais ou rondelli recheado SOPA DE CAPPELLETTI &PASTA/DIVULGAÇÃO/JC

4. Restaurante Fontana

Clássico do Bom Fim há 30 anos, o Fontana também abraça o inverno com seis opções, que vão do caldo verde a creme de ervilha . São 800 ml por R$ 50,00 ou o balde família de 1,8 L por R$ 100, com entrega grátis num raio de 3 km. O local é perfeito para quem quer filé no almoço e sopão em casa mais tarde.



• Restaurante Fontana: avenida Venâncio Aires, n° 1085, Bom Fim.

• Horário: aberto o dia inteiro, com pedidos pelo delivery próprio do restaurante.

RESTAURANTE FONTANA/REPRODUÇÃO/JC O restaurante Fontana é um clássico do Bom Fim há 30 anos

5. Restaurante Figueiras

Há mais de 50 anos na Zona Norte, o Figueiras mantém a tradição da canja “refil” por R$ 35,00. Para levar, o baldinho de 1,8 L sai a R$ 40,00. Receita que rende uma conversa longa em mesa de família.

• Restaurante Figueiras: Avenida do Forte, n° 20, bairro Vila Ipiranga.

• Horário: consultar no (51) 33401205; delivery pelo iFood (@restaurantefigueiras).