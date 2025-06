Com loja e café, negócio LGBTQIAPN+ expande no Centro Histórico

Joseph's é um negócio LGBTQIAPN+ que mantém suas portas abertas à comunidade desde 2020, no Centro Histórico de Porto Alegre. Em sua segunda expansão, o bar, café e loja de artigos teve cada etapa acompanhada pelo GeraçãoE. é um negócio LGBTQIAPN+ que mantém suas portas abertas à comunidade desde 2020, no Centro Histórico de Porto Alegre. Em sua segunda expansão, o bar, café e loja de artigos teve cada etapa

Agora, voltamos ao número 254 da avenida Des. André da Rocha para conhecer a ampliação no ambiente. Há cinco anos, Israel Cardoso comanda o negócio, e hoje tem como sócio seu companheiro, Luciano Francisco. “O crescimento nos deu - e deu ao público - um ambiente mais acolhedor. Desejávamos isso, porque aqui também é a nossa casa”, diz Luciano.

Eles explicam que o empreendimento também é informativo. Assim como dito por Luciano, o Joseph's se parece com uma casa, com diferentes cômodos pensados para aproveitar um brownie ou café - os carros-chefes do cardápio. O primeiro espaço, a loja de artigos LGBTQIAPN+, destaca a identidade. No segundo, que remete a uma sala de estar, o foco é a informação: há explicações sobre a sigla e sobre a primeira bancada LGBTQIAPN+ do município.

No último cômodo, com espelho, algumas plumas e paetês, a proposta é o lúdico. “Trazemos arte e cultura gay. De um lado, alusão às divas, e do outro, a diversão”, conta Luciano. Israel completa que a ideia foi também resgatar símbolos de tempos em que a comunidade carecia de representatividade.

Além disso, a nova fase do negócio busca ocupar um mercado ainda pouco explorado: espaços LGBTQIAPN+ com funcionamento diurno. “Muitas vezes, somos associados à noite, mas aqui as pessoas encontram conforto. Ligamos a causa à família. Somos muito apegados às nossas e queremos que outras se sintam à vontade aqui ”, diz Israel.

Mais do que um local pensado para a comunidade, os proprietários garantem que o Joseph's espera quem quiser conhecer. “Saber da cultura, conversar, estar aqui como um aliado ou apoiador é muito legal. É um espaço inclusivo, e para todas as sexualidades e gêneros”, pontua Israel.

A inauguração vem para apresentar a nova fase, e ocorrerá no dia 28 de junho, em alusão ao Dia Internacional do Orgulho LGBT+. O evento das 17h às 20h contará com o show de Jean Melgar e café free.