Operando há 10 anos, bar é referência para a cena LGBTQIAPN+ de São Leopoldo

Dener Pedro

25 Junho 2025

O Majestic Drink preza pelo acolhimento e respeito à diversidade dos clientes e funcionários

Na rua Independência, coração do comércio de São Leopoldo, o ponto central da diversidade é no Majestic Drink. Operando desde 2015 com foco em gastronomia e eventos, o negócio se transformou em meio à pandemia, quando precisou se reinventar e começou a vender drinks via delivery. A abertura do bar aconteceu em 2022 e, desde então, tem sido um espaço de liberdade para o público LGBTQIAPN+.Sócia-fundadora do Majestic, Vanessa Clós da Vida conta que o negócio não surgiu necessariamente com a ideia de ser uma referência ao público LGBT. "Acolhemos pessoas muito parecidas com a gente. É um bar singular, que nós nem tínhamos pretensão que fosse como ele é. As pessoas se sentem pertencidas no bar, mesmo quando vão pela primeira vez. Foi se criando esse perfil de cliente organicamente", comenta.Além do público, o Majestic também tem e teve vários funcionários da comunidade LGBTQIAPN+. "No início, tivemos problemas de preconceito com os atendentes, de um homem heterossexual não querendo ser atendido por um homem gay. Convidei ele a se retirar, e ele argumentou que estava consumindo, e de fato estava. Então, peguei uma sacola e coloquei as cervejas dele, porque não dá. Não é o dinheiro desse cara que vai mudar nossa vida. Imagina se deixo ele humilhar nosso atendente? Que cara eu vou ter para continuar trabalhando com ele? A gente quer prosperar junto", reforça Vanessa.