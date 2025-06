Rede gaúcha de gastronomia japonesa lança operação focada em pokes e saladas

Com investimento de R$ 200 mil, o Mokai Fresh é o novo braço da rede gaúcha Mokai, especializada em gastronomia japonesa. A nova operação, exclusiva para delivery, aposta nos pokes e saladas. Conforme Rodrigo Dornelles, sócio do negócio, a novidade surgiu a partir da percepção de que a gastronomia mais leve era uma demanda de mercado.

"Nasceu do desejo de oferecer uma experiência gastronômica leve, deliciosa, descomplicada e prática, sem abrir mão da saúde e do sabor. Percebemos uma crescente busca por refeições que alimentam o corpo e também a alma - foi aí que os pokes e saladas ganharam protagonismo no Grupo Mokai. O maior desafio foi traduzir essa proposta em uma operação acessível, rápida e com capacidade de crescer com consistência, mas sem perder o frescor e o cuidado artesanal", explica Rodrigo.

A nova marca está presente em unidades do Mokai Express em Novo Hamburgo, Canoas, São Leopoldo, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo e Santa Maria. Em um primeiro momento, o foco do negócio é expandir por meio de unidades próprias. " O próximo passo será abrir as portas para novos franqueados, com estrutura sólida, testada e pronta para escalar. O grande diferencial é justamente essa base estruturada: uma operação leve, visualmente marcante, com forte apelo sensorial e emocional, que entrega saúde e sabor de forma descomplicada", pontua o empreendedor, que acredita no potencial das saladas e pokes como diferencial. "O consumo saudável merece protagonismo. Criar o Mokai Fresh, foi inevitável e essencial para reforçar ainda mais esse conceito", completa.

LEIA TAMBÉM > Viralizada nas redes sociais, padaria especializada em croissant é novidade em Porto Alegre Os pokes e saladas podem ser personalizados conforme o gosto do cliente Mokai/Divulgação/JC

Criar uma marca a partir de uma operação já existente propõe desafios, como manter o legado, mas consolidar uma nova frente no mercado. "Equilibrar a herança do Mokai Sushi com uma identidade própria, foi um exercício de sensibilidade. Queremos manter os pilares de qualidade, inovação e experiência que já são reconhecidos pelo nosso público, mas também construir uma nova linguagem visual, emocional e operacional. O maior desafio foi justamente esse: ser novo, sem deixar de ser Mokai", pondera Rodrigo.

LEIA TAMBÉM > Restaurante que aposta na união entre cinema e gastronomia é novidade em Gramado

A estratégia de apostar em uma nova marca, ressalta Rodrigo, foi bem recebida pela clientela da marca, que tem encontrado na personalização dos pratos o diferencial da novidade. "A recepção tem sido maravilhosa. As pessoas se encantam com a montagem personalizada das saladas e pokes. Os campeões de pedidos são o Poke Nippô e a Salada Summer Fresh. Mas o mais bonito é ver cada pessoa criando sua combinação do jeito que quiser, e isso faz parte da nossa proposta de liberdade com equilíbrio."