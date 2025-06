Viralizada nas redes sociais, padaria especializada em croissant é novidade em Porto Alegre

Foi através da viralização nas redes sociais que a Sfoglia, padaria especializada em croissant recém inaugurada em Porto Alegre, passou a atrair longas filas para o Pátio Ivo Rizzo, no Moinhos de Vento. Yan Saeger, de 30 anos, é o nome à frente do negócio. O empreendedor começou a compartilhar nas redes sociais a rotina da obra e os desafios para começar a operação. Foi por meio de uma linguagem descomplicada que o negócio se conectou com a clientela, que forma filas para garantir os itens.

Sfoglia, como explica Yan, significa massa folhada em italiano, e é essa a técnica que norteia o negócio. O empreendedor morava em Portugal, onde comandava uma startup. Quando o negócio encerrou as atividades, ele veio passar o verão no Brasil e viu que os quitutes que consumia por lá ainda não estavam tão difundidos nas operações de Porto Alegre. Assim, decidiu transformar a gastronomia, que antes era um hobby, em sua nova empreitada. "Já fiz um pouco de tudo: trabalhei em fábrica de chocolate, multinacional, e já tive uma startup de IA", conta o empreendedor, que buscou nas referências internacionais a inspiração para o novo negócio. "Comecei a pesquisar e vi que as coisas que comia em Portugal não tinham aqui. No Brasil, era só o croissant, e queria trazer todos esses produtos que também são feitos com a massa de croissant e que aqui ainda não existiam. Comecei a pesquisar mais sobre isso, pegar inspirações lá de fora."

Yan Saeger é o empreendedor à frente da padaria Sfoglia BRENO BAUER/JC

Assim, começou a desenvolver o cardápio da Sfoglia, que usa a massa de croissant em diferentes formatos e propostas. Um dos preferidos da clientela tem sido o top de creme de baunilha, que é servido em formato de laço e custa R$ 28,00 .

Operando há cerca de um mês, o container tem atraído longas filas. São três fornadas ao dia que, segundo Yan, esgotam rapidamente. O movimento é motivo de orgulho, mas também de preocupação para o empreendedor. "Todos os dias, aumentamos a produção. Saímos de 60 para 300 croissants por dia em uma semana, e mesmo assim vende tudo sempre. Para mim, ver a fila são duas emoções. Ao mesmo tempo que é uma felicidade ver as pessoas procurando, é uma aflição porque sei que não tenho capacidade de atender todo mundo, e isso vai gerar frustração nas pessoas que não vão conseguir", pondera Yan, que chegou a distribuir brioches com queijo uruguaio para as pessoas que estavam na fila. "Não estou preocupado em ganhar dinheiro em curto prazo, mas em atender bem as pessoas que estão vindo prestigiar."

A Sgoflia fica no Pátio Ivo Rizzo, no Moinhos de Vento BRENO BAUER/JC

Sucesso no Instagram e no TikTok

O movimento é oriundo do sucesso nas redes sociais, onde Yan começou a compartilhar a rotina do negócio ainda em construção. "Foi algo de querer contar a minha história, não foi nada planejado. É algo bem de bastidores, porque sempre gostei de entender como as coisas funcionam desde criança, então é legal compartilhar que nem sempre é bonito. É montar o encanamento antes de abrir. Deu mais certo do que esperava. Nos últimos dias, tivemos mais de 1 milhão de views em todas as plataformas", conta o empreendedor, que, agora, já percebe que a procura também é offline. "O pessoal via pela internet e acabava comprando e voltando na semana umas duas ou três vezes. Isso foi um exemplo de que não é só uma questão de novidade, nosso produto é muito bom e o pessoal já está voltando. Tem gente que, mesmo com a fila, fica para repetir os produtos", orgulha-se.

O movimento fez com que o negócio rapidamente precisasse passar por adaptações. "Tinha uma amassadeira de 8kg e comprei uma de 24kg. Já multiplicamos por cinco a produção, isso em três semanas. É uma loucura, porque fazemos tudo dentro do container", ressalta Yan, que levou a experiência de startup para o negócio. "O que sempre quis fazer era uma vibe bem de startup, de ir testando. Abrimos muito antes de estar tudo pronto, não temos nem um banner. Minha ideia era realmente começar aos pouquinhos e ir arrumando e organizando. Temos um monte de coisas para melhorar, mas estamos aprendendo com o público."

Os croissants partem de R$ 14,00 e chegam a R$ 28,00 de acordo com o formato e o recheio. "As tarts vendem muito bem, a de bergamota o pessoal adora. O top, que é realmente um lacinho de gravata borboleta, vende superbem. É a massa do croissant que a gente trabalha em diferentes formatos", explica Yan, ressaltando as similaridades e as diferenças entre as suas experiências empreendedoras. "Antes era software. Aqui é algo real, tangível, que tu vê se está bom, o que tem que melhorar, para mim foi muito mais natural", ressalta.

Endereço e horário de funcionamento da Sfoglia

As fornadas saem às 11h, às 13h e às 17h. "Normalmente, acabam em 1 hora", avisa Yan. O horário de funcionamento da Sfoglia é de quarta-feira a domingo, das 11h às 19h, no Pátio Ivo Rizzo, na rua Dinarte Ribeiro, nº 214, no bairro Moinhos de Vento. Acompanhe a Sfoglia no TikTok (@sfoglia.br) e no Instagram (@sfoglia.br).