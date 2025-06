Barbearia focada no público LGBTQIAPN+ é novidade no Moinhos de Vento

Com uma das maiores populações LGBTQIAPN+ entre as capitais brasileiras, Porto Alegre é território fértil para iniciativas que unem cuidado e protagonismo. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE em 2019, cerca de 5,1% das pessoas com mais de 18 anos na Capital se reconhecem como homossexuais ou bissexuais - o que equivale a aproximadamente uma em cada 20 pessoas.

No mundo dos negócios, empreender tem se consolidado como alternativa de autonomia e resistência. Um levantamento inédito do Sebrae revela que mais da metade da comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil já está à frente de um negócio próprio ou pretende abrir um em breve. Em comum, esses empreendedores buscam mais do que independência financeira, mas também criar espaços seguros e fortalecer a presença da diversidade no universo empresarial.

Seja no segmento da beleza, cultura ou lojista, a comunidade é representativa por aqui e traz novidades. De encontro com o Dia Internacional do Orgulho LGBT+, celebrado em 28 de junho, a Galeria Moinhos de Vento deve ganhar um novo empreendimento nos próximos dias: a Barbarize (@barbarizestudio), barbearia LGBTQIAPN+.

Ir além da barba e do cabelo é a proposta, e o espaço nasce como resposta a um sentimento compartilhado pelos sócios Gabriel Oliveira e Lucas Tadeu: o desconforto na hora de frequentar estabelecimentos tradicionais. “Me sentia muito deslocado. Geralmente, é um ambiente com uma masculinidade tóxica bastante latente. Com o tempo, parei de ir e comecei a fazer minha barba em casa”, conta Gabriel, responsável pela comunicação do empreendimento.

Ele revela que a ideia da Barbarize surgiu de conversas Lucas, que cuida da parte administrativa da barbearia. “ Pensamos como seria legal se tivéssemos uma barbearia que fosse acolhedora, onde, até mesmo nos assuntos, não fôssemos hostilizados com colocações ”, diz Gabriel.

Os dois decidiram colocar a ideia em prática com o objetivo de criar um ambiente que fomentasse o empreendedorismo de pessoas LGBTQIAPN+ no setor da beleza. Com uma bagagem teórica na gestão de projetos por parte de Lucas, a dupla estruturou o negócio.

A proposta do espaço é oferecer um atendimento completo em cuidados pessoais, com foco em cortes de cabelo e barba voltados a pessoas com expressão masculina, independentemente de seu gênero. “Pensamos também em adicionar massagem, manicure e pedicure, depilação e limpeza de pele. Serviços relacionados à beleza, mas não necessariamente relacionados ao universo masculino”, detalha Gabriel.

O espaço contará ainda com estrutura para serviços como a barboterapia - técnica que inclui esfoliação, hidratação e vapor de ozônio. “Temos uma parceria muito legal com a marca Sobrebarba (@sobrebarba), também encabeçada por sócios LGBT+. A marca é comprometida com o meio ambiente, os produtos são veganos. Eles ainda têm um compromisso com o reflorestamento”, destaca Lucas.

A preocupação com a representatividade se estende para todos os envolvidos no projeto da Barbarize. “Nós estamos tentando nos cercar de pessoas que sejam da comunidade, até nos nossos parceiros. É uma forma de trazer o apoio à comunidade em todas as áreas”, explica Lucas. Entretanto, eles garantem que o acolhimento é para todos. "Para pessoas que buscam um ambiente mais inclusivo, mais diverso e leve”, reforça.

Mesmo com entusiasmo, empreender pela primeira vez tem sido desafiador, conforme contam. “Temos o desafio de aprender a empreender. Embora eu tenha bagagem teórica, a prática é diferente. Não esperávamos, mas estamos enfrentando a dificuldade de encontrar profissionais LGBT+ que estejam disponíveis. Principalmente na área da barbearia, justamente por se tratar de um ambiente muito masculino”, relata Lucas.

Para além das vagas, a Barbarize busca formar uma equipe que esteja alinhada com seus propósitos. “Não adianta nada termos um conceito legal, fazermos um espaço bacana para a nossa comunidade e contratar pessoas que não estejam alinhadas com o que acreditamos”, conclui.

As redes sociais do empreendimento já começaram a promover conteúdos informativos sobre a comunidade. “Conteúdos que expliquem as letras da sigla, a importância do mês do Orgulho, por exemplo. E a recepção tem sido boa, as pessoas ficam empolgadas quando explicamos sobre a Barbarize”, conta Lucas.

As escolhas estéticas do espaço também buscam reforçar os valores do negócio. As paredes do segundo andar da Barbarize foram tela para a arte do muralista Renam Canzi. O artista, que busca transformar locais por meio da arte urbana, pintou no ambiente uma figura drag com barba e cabelos vibrante, buscando representar o encontro de expressões, liberdade e identidade.

Conforme a PSN de 2019 citada acima, o percentual de pessoas autodeclaradas homossexuais ou bissexuais de Porto Alegre representa cerca de 60 mil pessoas. O dado que reforça a importância e o potencial de iniciativas como a Barbarize é citado pelos empreendedores. “Então, nós temos um público-alvo grande”, aponta Lucas.

O caminho até aqui, segundo os sócios, tem sido de empolgação e acolhimento. A respeito da localização, os empreendedores destacam o movimento percebido nos arredores do bairro Moinhos de Vento.

“Gostamos muito da região, é um lugar que tem uma efervescência de diversidade muito forte. E a Galeria Moinhos de Vento é um espaço legal e acolhedor”, desenvolve Lucas.

Contato e horário de funcionamento



Para agendar serviços da Barbarize, basta entrar em contato através do WhatsApp (51) 99794-0712. O empreendimento fica na avenida Independência, n° 1211, sala 22, no bairro Moinhos de Vento.