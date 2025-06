Bandeira LGBTQIAPN é norte de negócios gaúchos

As escolhas estéticas do espaço também buscam reforçar os valores do negócio. Em junho, as paredes do segundo andar da Barbarize foram tela para a arte do muralista Renam Canzi. O artista, que busca transformar locais por meio da arte urbana, pintou no ambiente uma figura drag com barba e cabelos vibrante, buscando representar o encontro de expressões, liberdade e identidade.

O caminho até aqui, segundo os sócios, tem sido de empolgação e acolhimento. A respeito da localização, os empreendedores destacam o movimento percebido nos arredores do bairro Moinhos de Vento. “Gostamos muito da região, é um lugar que tem uma efervescência de diversidade muito forte. E a Galeria é um espaço legal e acolhedor”, desenvolve Lucas. Contato e horário de funcionamento: Para agendar serviços da Barbarize, basta entrar em contato através do WhatsApp (51) 99794-0712. O empreendimento fica na Avenida Independência, n° 1211, sala 22, no bairro Moinhos de Vento. Conforme a PSN de 2019 citada acima, o percentual de pessoas autodeclaradas homossexuais ou bissexuais de Porto Alegre representa cerca de 60 mil pessoas. O dado que reforça a importância e o potencial de iniciativas como a Barbarize é citado pelos empreendedores. “Então, nós temos um público-alvo grande”, aponta Lucas.

As redes sociais do empreendimento já começaram a promover conteúdos informativos sobre a comunidade. “Conteúdos que expliquem as letras da sigla, a importância do mês do orgulho, por exemplo. E a recepção tem sido boa, as pessoas ficam empolgadas quando explicamos sobre a Barbarize”, conta Lucas.