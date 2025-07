Após investir em pizzaria em Portugal, casal abre operação de smash burgers em Porto Alegre

Localizada no bairro Auxiliadora, a Tozzi Smash Burger (@tozzi.smashburger) é o novo projeto dos empreendedores Heitor Américo e Marina Wisniewski. O casal morou em Lisboa, capital portuguesa, por sete anos, onde abriram e desenvolveram juntos uma pizzaria com o mesmo nome, que faz referência ao apelido de infância de Heitor. A Tozzi Forneria foi a realização de um sonho para a família, mas a saudade de Porto Alegre, a oportunidade de um novo desafio e as vivências da filha pequena, criada na Europa, falaram mais alto. “Nós viemos visitar no ano passado e vimos a convivência dela com os avós, os primos, com a nossa cultura, nos churrascos, indo para o Litoral. Queríamos que ela tivesse essas memórias”, revela Heitor.



Iniciadas em junho, as obras do novo negócio foram desafiadoras. Os sócios nunca haviam montado um empreendimento dessa forma, mas encontraram uma maneira de tornar o processo mais divertido. "Fez muito sentido compartilhar a rotina da obra nas redes sociais. A aceitação dos vizinhos foi ótima. O pessoal já vinha aqui com curiosidade, conversava com a gente. Sempre ficamos curiosos quando vai abrir alguma coisa na nossa rua, perto da nossa casa, então essa comunicação anterior foi muito legal. É revigorante o apoio das pessoas”, valoriza Heitor.

Com tantos anos longe de Porto Alegre, criar laços com a comunidade, especialmente do bairro, se tornou ainda mais importante “As pessoas não têm muita noção de tudo o que acontece em restaurantes. O Heitor é o responsável pela cozinha, mas também fez a instalação elétrica. Fazemos de tudo , é muito suado, tem muito trabalho por trás. É isso que queremos mostrar. Desconstruir essa visão de que para abrir um negócio é preciso ter um grande aporte financeiro. Claro que precisa de investimento, mas depende muito mais da gente”, afirma Marina.



"Muitos clientes já chegaram dizendo que estão acompanhando. 'Vimos os vídeos e achamos legal'. É uma comunicação que visa criar mais do que clientes, mas uma comunidade. Não tratamos nada como um segredo de mercado, pelo contrário. A ideia é atrair mostrando como o produto é feito", ressalta Heitor.

A unidade fica no bairro auxiliadora num espaço onde operava um restaurante com uma ampla cozinha DENER PEDRO/ESPECIAL/JC

De volta para casa



Além da saudade, Porto Alegre também atraiu Heitor e Marina por conta da oportunidade de negócio. “Consumimos muito smash burger, que é muito popular na Europa e está tendo uma onda mesmo. Não são hamburguerias comuns, são smashburgerias. Na nossa pesquisa de mercado concluímos que o smash acaba sendo um subproduto dentro de hamburguerias em Porto Alegre. Tem poucos lugares que se assumem como uma casa de smash burger. Em São Paulo já tem bastante, mas aqui não”, analisa Heitor.

Os sócios têm como marca a busca da excelência como um diferencial. Em meio às pesquisas para a montagem da loja, decidiram importar uma prensa feita especificamente para hamburgers deste tipo. “Sempre prezamos muito pela técnica do que fazemos. Tem formas mais fáceis de trabalhar, mais convenientes e consolidadas, mas sempre optamos pela busca da excelência, com muita pesquisa, muitos testes, a chapa certa, a prensa certa. A mesma metodologia que tínhamos na pizzaria lá, temos na hamburgueria aqui”, garante Heitor.



O menu da Tozzi é reduzido. "Tem o simples, o clássico, que é o carro-chefe, com picles, cebola, ketchup, mostarda e dois blends de carne, cada um com 90 gramas. O de bacon tem saído bastante também", comenta Marina. "Vamos tentar trazer novidades todo mês também, tanto para inovar quanto para experimentar, aproveitar a sazonalidade. Quem acha que smash burguer é seco, com a carne muito passada ou para criança, não é", conclui Heitor.

Outra atração do cardápio são os cookies, de produção própria, são uma opção de sobremesa. Os sabores são de Galak e Alpino.

O smash clássico duplo é o carro-chefe da casa, com 180 gramas de carne DENER PEDRO/ESPECIAL/JC

Horário, endereço e valores



A Tozzi Smash Burger fica localizada na avenida Coronel Lucas de Oliveira, nº 152, no bairro Auxiliadora, Zona Central de Porto Alegre. O horário de funcionamento é das 11h30min às 22h30min, de terça-feira a domingo. Além do espaço físico, a Tozzi trabalha com delivery por aplicativos e com encomendas para retirada através do fone (51) 99279-7767.



Os valores dos smash partem de R$ 24,00. O combo com 150 gramas de batata frita e água ou refrigerante sai por R$ 36,00. O menu completo, com ingredientes e adicionais, pode ser conferido no perfil da Tozzi no Instagram, @tozzi.smashburger.