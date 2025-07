Levantamento aponta cenário crítico do IPE Saúde no interior do RS

Segundo o Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Rio Grande do Sul (Sintergs), a prestação de serviços credenciados pelo IPE Saúde no interior do Estado está deixando a desejar. A entidade realizou um levantamento inédito, que relatou “dificuldades alarmantes”, principalmente no acesso a médicos.



"Vínhamos recebendo muita demanda dos associados do interior do Estado para relatar os problemas que eles enfrentam com o IPE. Então, decidimos fazer uma pesquisa. Criamos um formulário eletrônico e enviamos para toda a nossa base, que são 5 mil pessoas. Achamos os resultados bastante alarmantes. Eles corroboram o que os associados vinham nos informando", relatou Priscilla Lunardelli, 2ª Vice-Presidente do Sintergs e coordenadora da pesquisa intitulada “Pesquisa sobre a prestação de serviços credenciados ao IPE-Saúde no interior do RS – 2025: um olhar do associado Sintergs”.



Priscilla chama atenção para o alto índice de dificuldade relatado pelos usuários para encontrar médicos especialistas, clínicas e serviços credenciados em suas regiões. Servidores ouvidos pela pesquisa de municípios como Encantado, Carazinho, Farroupilha, Espumoso, Ijuí e Arroio Grande relataram ausência total ou quase total de profissionais que atendam pelo IPE.



"Isso nos preocupa bastante. O que nos chamou atenção é que não é só em cidades pequenas que está difícil atendimento no Interior. Cidades grandes também não estão conseguindo acesso a especialidades básicas", afirma.

Outro ponto enfatizado pela vice-presidente foi o aumento significativo das mensalidades do IPE Saúde. Segundo ela, a reforma no serviço realizada em 2023 não resultou em melhoria no atendimento e gerou frustração nos seus usuários.



"O aumento dos valores depois da reforma do IPE Saúde chegou no bolso do servidor público, mas não chegou à melhora do atendimento do serviço na mesma proporção", lamentou.



