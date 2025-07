CEEE Equatorial intensifica atendimento nas regiões impactadas pelo ciclone extratropical

Equipes da CEEE Equatorial estão mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia elétrica nas áreas mais afetadas, atuando em regime de alerta máximo na tarde desta segunda-feira (28). A distribuidora reforça que os trabalhos seguem de forma ininterrupta, com foco nas regiões com maior número de ocorrências.





No momento, são 346 mil clientes sem energia elétrica em toda área de concessão. As cidades mais impactadas são Porto Alegre, Capão da Canoa, Viamão e Osório que concentram a maior parte das interrupções.

• LEIA TAMBÉM: Prefeituras do Vale do Taquari buscam desenvolvimento resiliente





Segundo a MetSul Meteorologia, a previsão indica que as rajadas de vento devem persistir, embora menos intensas e gradualmente menos frequentes, podendo dificultar o trabalho das equipes em campo que atuam nos reparos na rede.





A CEEE Equatorial orienta a população a manter distância de fios ou cabos caídos e a comunicar qualquer ocorrência pelos canais oficiais de atendimento:





• WhatsApp Clara: (51) 3382-5500



• Site: equatorialenergia.com.br



• Central de Atendimento: 0800 721 2333 Segundo a MetSul Meteorologia, a previsão indica que as rajadas de vento devem persistir, embora menos intensas e gradualmente menos frequentes, podendo dificultar o trabalho das equipes em campo que atuam nos reparos na rede.• WhatsApp Clara: (51) 3382-5500• Site: equatorialenergia.com.br• Central de Atendimento: 0800 721 2333