Prefeituras do Vale do Taquari buscam desenvolvimento resiliente

Encantado e Arroio do Meio, municípios do Vale do Taquari atingidos por enchentes em 2023 e 2024, estão em processo de revisão de seus planos diretores. A proposta é atualizar o planejamento urbano, com foco na prevenção de riscos, reorganização territorial e participação ativa da comunidade.

As ações fazem parte de um esforço regional coordenado com apoio do Governo do RS, da Universidade do Vale do Taquari (Univates) e das administrações municipais, que também abrange outras cinco cidades da região: Colinas, Cruzeiro do Sul, Estrela, Muçum e Roca Sales.

Em Encantado, o plano diretor vigente é de 1991. O documento, considerado desatualizado diante das transformações sociais e ambientais ocorridas nas últimas décadas, está sendo reformulado em um processo que envolve escutas públicas e oficinas comunitárias, segundo explica José Caetano Turatti Ost, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Ele destaca a importância do envolvimento direto dos moradores: “O plano vai ser feito pelas pessoas de Encantado, porque quem sente as dores, quem sabe e quem escolhe como deve ser a cidade são as pessoas que moram aqui.”

A metodologia adotada também inclui diagnósticos técnicos e consultas públicas conduzidas pela Univates, que atua em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur). A proposta é pensar o território de forma integrada e regional, respeitando as especificidades de cada local.

Uma das frentes do novo plano diretor de Encantado é o reordenamento territorial. Parte significativa do município foi atingida por inundações, e a ocupação de áreas de risco está sendo revista. Um exemplo é o bairro Navegantes, que deve ser transformado em parque, assumindo função de zona esponja para absorção de água em futuras enchentes. A medida tem como objetivo evitar a reconstrução em áreas historicamente vulneráveis e criar soluções preventivas com base na convivência com a natureza.

Para além da desocupação de áreas de risco, a revisão do plano prevê estímulo à urbanização em locais mais seguros. Isso envolve a criação de mecanismos jurídicos e tributários para incentivar o crescimento em áreas previamente determinadas. “Nossa missão é criar um ambiente sustentável em outras áreas e evitar o que foi feito antigamente”, afirma José Caetano.