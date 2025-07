Agroindústrias do Vale do Taquari recebem placas turísticas

Uma iniciativa coordenada pela Associação dos Municípios de Turismo do Vale do Taquari (Amturvales) entrega placas de sinalização a 20 agroindústrias, que finalizaram o projeto aplicado pela Consulta Popular da região. Assim como o projeto, as placas visam promover a valorização do turismo rural na região. A iniciativa teve apoio do Arranjo Produtivo Local (APL) das Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari e da Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), que entregarão duas placas a cada agroindústria até o final do mês.

O projeto, denominado de Estruturação do Turismo Rural no Vale do Taquari surgiu em 2021 e foi aplicado oficialmente em agosto de 2024 aos produtores. O intuito era preparar as agroindústrias familiares para receber turistas de forma estruturada e qualificada. "A Emater e Amturvales fizeram um mapeamento dos locais que tinham interesse em participar do projeto, tendo como pilar principal o turismo rural. Seja aqueles que já tinham contato com o turismo ou aqueles cuja intenção era trabalhar com isso", explica Vanessa Spindler, secretária executiva da Amturvales.

O valor investido pela Consulta Popular para realizar o projeto foi de R$ 150 mil. A iniciativa abriga 11 dos 36 municípios da região, e o setor turístico rural foi contemplado por meio de votação popular. "Em 2021 foi protocolado esse projeto. Só que muitas vezes demora para vir o recurso ou para conseguir executar o projeto. E também nós estávamos em uma pandemia e depois veio uma série de enchentes, o que fez com que nós conseguíssemos tirar do papel só ano passado", ressalta Vanessa.

Os empreendedores, segundo a secretária, participaram durante quase um ano de capacitações e consultorias, cujos temas abordados envolviam hospitalidade, formatação de produtos turísticos, gestão de mídias sociais e finanças. "Em agosto do ano passado nós começamos, de fato, a aplicar uma palestra de sensibilização para mostrar a importância do turismo e da região. Com isso, iniciamos as consultorias, que também estão finalizando neste mês. Para combinar com o projeto, estão sendo instaladas duas placas por empreendimento, totalizando 40 placas", diz.