Observatório do Turismo da Serra Gaúcha é lançado na UCS

Com a intenção de resolver um problema considerado histórico pelo setor de turismo na Serra Gaúcha, a falta da conjunção de esforços para potencializar as ações do setor entre municípios, foi lançado o Observatório do Turismo da Serra Gaúcha. O evento ocorreu no Salão de Atos do bloco A da Universidade de Caxias do Sul (UCS), com a presença de prefeitos e representantes de diversos municípios da região, de autoridades acadêmicas e do secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini.

As ações do Observatório terão como base o site (observatorioserragaucha.tur.br), que compila informações de 49 municípios da região e disponibiliza sete ferramentas distintas que oportunizam acessar informações variadas para os usuários da plataforma. A partir de agora, o projeto vai realizar capacitações com atores que têm relação com o tema, como o poder público, entidades e setor privado.

O coordenador do Observatório, professor do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da UCS, Michel Bregolin, explica que a disponibilização das informações será importante para unificar ideias e projetos para o Turismo. "Muitas vezes há um choque de estratégias empresariais, setoriais, inclusive em nível regional. Portanto, a ideia base é oferecer um conjunto de ferramentas que vai oportunizar que esses dados estejam integrados, para podermos planejar melhor uma realidade que a gente compartilha com toda a Serra".

Para o reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, essa ação reforça o compromisso da UCS com o desenvolvimento regional. "Nossa missão como instituição é desenvolver a região pelo conhecimento. Alguém estuda e depois se aplica, alguém planeja e pesquisa. Esses elementos seguem para o mercado, para melhorar a vida e termos grandes experiências".

A coordenação do projeto é do Corede Serra, e a execução fica a cargo da UCS, via Núcleo de Inovação e Desenvolvimento - Observação, Desenvolvimento e Inteligência Turística e Territorial. Há também apoio dos Coredes Campos de Cima da Serra e Hortênsias. A execução foi viabilizada por meio da Consulta Popular, com recursos na ordem de R$ 157.1 mil.

O desenvolvimento da iniciativa contou com a participação de 18 professores da UCS, além da contribuição de mais de 20 alunos de graduação, mestrado e doutorado da instituição. Outra iniciativa lançada no evento foi o roteiro de enoturismo Rota Encosta do Vinho - Serra Gaúcha, resultado de um estudo realizado pela UCS em conjunto com 22 vinícolas de 12 cidades da região.