Elevador do Cristo Protetor de Encantado começa a operar em 29 de julho

Cristo Protetor de Encantado A partir do dia 29 de julho de 2025, terça-feira, entra em funcionamento o elevador de acesso ao mirante localizado no “coração” do, no Vale do Taquari. O novo atrativo estará disponível aos visitantes mediante a aquisição de um bilhete extra, no valor de R$ 50,00, que poderá ser comprado exclusivamente na loja oficial do Cristo Protetor, situada dentro do Complexo religioso. As informações são da assessoria de imprensa.

Instalado a 33 metros de altura, o mirante oferece uma vista privilegiada da região e será acessado por meio de elevador com capacidade média para transportar de cinco a sete pessoas por viagem, dependendo do peso total. Crianças desacompanhadas de familiares não terão permissão para subir. No pedestal do Cristo, local de acesso ao elevador, haverá monitores treinados para orientar os turistas.

Para garantir a segurança dos visitantes, um bombeiro civil estará presente no interior do “coração”, onde o ambiente foi preparado com climatização e limite de tempo de permanência de até cinco minutos para a contemplação da paisagem e fotografias. A Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), entidade responsável pela gestão do monumento, informa que a venda de ingressos diários para o acesso ao mirante será limitada, visando manter a organização e o bem-estar dos visitantes.