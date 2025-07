Mais 124 casas serão construídas em residencial de Lajeado

A prefeitura de Lajeado assina, junto ao governo federal, a ordem de início para construção de 124 casas destinadas às famílias atingidas pelas últimas grandes cheias no município. O ato de assinatura ocorre nesta sexta-feira (25), às 10h, no gabinete da prefeita Gláucia Schumacher. Trata-se do Residencial Novo Horizonte, vinculado ao programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) - Calamidade, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial e aporte do município. A empresa vencedora da licitação e responsável pela obra é a Artem Engenharia.

O Residencial Novo Horizonte faz parte do programa federal de habitação e prevê a construção de 68 casas no bairro Igrejinha, na rua Erny José Bruinsmann e 56 casas no bairro Santo Antônio, na Rua Isaque, por meio de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e também aporte da Prefeitura de Lajeado. O investimento total é de R$ 29,7 milhões, com previsão de entrega em 18 meses.

O empreendimento é composto por 124 casas com áreas privativas de 48,4 m², distribuídas em dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. O residencial é equipado com infraestrutura completa de pavimentação, drenagem, iluminação, rede de energia, água e rede interna de gás, além de academia ao ar livre, praça de leitura e uma sala para biblioteca.