Palavra do Leitor

Publicada em 16 de Setembro de 2025 às 19:09

Plano Diretor

O novo Plano Diretor foi protocolado na Câmara de Porto Alegre na sexta-feira (12) em uma cerimônia que contou com a presença do prefeito Sebastião Melo (MDB) e do secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm (Jornal do Comércio, 15/9/2025). Gostaria de saber quem são os integrantes da Comissão Especial do Plano Diretor e se foi, ou será considerado, o estudo realizado pelo Centro de Apoio de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Rio Grande do Sul sobre o tema. (Anelise Haertel Grehs)
Plano Diretor II
A Câmara de Vereadores de Porto Alegre não sabe determinar ainda a data em que será aprovado o novo Plano Diretor. Alguns vereadores alegam que o texto não deve ser votado neste ano por falta de tempo suficiente para debater as alterações. Falam em “receio de atropelar o debate”, mas as discussões já estão ocorrendo há bastante tempo. (Ricardo Noble)
Gastronomia
O Café & Prosa, localizado na floricultura Winge, em Porto Alegre, fechará após 14 anos, e o espaço será ocupado por uma franquia (JC, 12/9/2025). O Café & Prosa representa um local de afeto, ambiente acolhedor, com uma cozinha grande, ‘sabor e sensação de casa de vó’. O diferencial é exatamente a tradição que o empreendimento carrega ao longo de 14 anos. (Claudia Martins)
Gastronomia II
Por que todos os lugares em Porto Alegre têm obrigatoriamente que perder a essência? Não se consegue manter um espaço livre da exploração comercial, que descaracteriza os ambientes e destrói a história. (Raíza Vieira Jasper)
Gastronomia III
O Café & Prosa ajuda os animais. No cardápio há um café especial e um percentual do valor dele é destinado para a castração de animais de rua. (Elaine Mock)
Gastronomia IV
Aprecio exatamente o clima caseiro do Café & Prosa. A comida é ótima, tudo feito com bom gosto e o carinho de todos, como uma família. (Carmen String)
Clarice Chwartzmann
A assadora e professora de churrasco Clarice Chwartzmann morreu no sábado (13), em São Paulo, aos 60 anos (JC, 14/9/2025). Muito triste saber da morte de Clarice Chwartzmann, ela foi uma grande e inspiradora mulher. (Karim Miskulin)
 

