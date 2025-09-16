Plano Diretor II

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre não sabe determinar ainda a data em que será aprovado o novo Plano Diretor. Alguns vereadores alegam que o texto não deve ser votado neste ano por falta de tempo suficiente para debater as alterações. Falam em “receio de atropelar o debate”, mas as discussões já estão ocorrendo há bastante tempo. (Ricardo Noble)

Gastronomia

O Café & Prosa, localizado na floricultura Winge, em Porto Alegre, fechará após 14 anos, e o espaço será ocupado por uma franquia (JC, 12/9/2025). O Café & Prosa representa um local de afeto, ambiente acolhedor, com uma cozinha grande, ‘sabor e sensação de casa de vó’. O diferencial é exatamente a tradição que o empreendimento carrega ao longo de 14 anos. (Claudia Martins)

Gastronomia II

Por que todos os lugares em Porto Alegre têm obrigatoriamente que perder a essência? Não se consegue manter um espaço livre da exploração comercial, que descaracteriza os ambientes e destrói a história. (Raíza Vieira Jasper)

Gastronomia III

O Café & Prosa ajuda os animais. No cardápio há um café especial e um percentual do valor dele é destinado para a castração de animais de rua. (Elaine Mock)

Gastronomia IV

Aprecio exatamente o clima caseiro do Café & Prosa. A comida é ótima, tudo feito com bom gosto e o carinho de todos, como uma família. (Carmen String)