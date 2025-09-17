Após quatro anos registrando superávit, o governo do Rio Grande do Sul projeta déficit de R$ 3,8 bilhões em 2026 (Jornal do Comércio, 16/9/2025). As privatizações encheram o caixa do governo do Estado. A dívida foi prorrogada para pagar a máquina pública, mas quase não foram feitos investimentos em infraestrutura, saúde, educação e segurança. Sou favorável à privatização, desde que os recursos sejam bem aplicados e resultem em investimentos. (André Heller)

Contas Públicas II

Na minha opinião, o superávit foi devido à venda de estatais, e não por saneamento das contas. (Augusto Bilhalva)

Contas Públicas III

Enquanto isso, os servidores públicos do Rio Grande do Sul vão ficar mais uma vez sem reajuste salarial. (Ermaci Lucrecio)

Assembleia da ONU

Faltando cerca de uma semana para a Assembleia-Geral da ONU em Nova York, Itamaraty não recebeu vistos para toda a delegação (JC, 15/9/2025). Não faz sentido que uma das sedes da ONU seja nos Estados Unidos. A assembleia deveria acontecer em Genebra, Nairobi ou Viena, que também têm escritórios da organização, e não em um país que fomenta conflitos. (Luiz Dallo)

Acampamento Farroupilha

A cidade precisa ter muitos eventos. Ruas vazias, sem pessoas circulando, são perigosas. (Lucianne Leão Freire)

Os grandes eventos devem ser transferidos para o Porto Seco, afinal, foi construído com esse objetivo. No local há espaço para a realização do Acampamento Farroupilha, shows e desfiles. (Letícia Brum)

