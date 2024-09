O 42º Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, movimentou mais de 200 mil pessoas, no Parque da Harmonia, nos dias 7 e 8 de setembro, primeiro final de semana do evento. O foco deste ano é a solidariedade e as ações de retomada devido às enchentes (Jornal do Comércio, edição de 09/09/2024). É a força gaúcha que brilha, mesmo perante a maior catástrofe já sofrida, com a enchente histórica, e sem uma ajuda consistente do governo federal, que só faz intermediação de linhas de crédito com bancos. (José Conceição)