Tirolesa sobre Cânion Fortaleza é suspensa por tempo indeterminado

A Urbia, gestora da visitação dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, informa que a operação da tirolesa sobre o Cânion Fortaleza foi suspensa por período indeterminado. Segundo nota da assessoria de imprensa, a operação ficou “inviabilizada pelo agravamento do baixo fluxo de visitantes nos últimos meses”.

Assim como todo o Rio Grande do Sul, a concessionária foi severamente afetada pela crise climática que abateu a região em maio. "O plano de reestruturação interna é adequado ao novo contexto da empresa, em meio à calamidade, e faz parte das medidas para mitigar os efeitos da baixa visitação dos parques", justifica a Urbia.

Houve recuo de 60% no número de visitantes de maio a agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado. As condições das estradas somadas ao comprometimento da malha aérea para o Estado prejudicaram o interesse pela atração. “A Urbia reafirma que as áreas de visitação seguem abertas”, diz a nota.

Desde 2021 no Rio Grande do Sul, a Urbia administra os Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, considerando suas principais áreas de visitação - Cânion Fortaleza, Cânion Itaimbezinho e Rio do Boi, situadas em Cambará do Sul e em Praia Grande (cidade localizada em Santa Catarina).